Újabb pánikvásárlási hullám: néhol teljesen „kifosztották” az étolajkészletet

Alig járt le az üzemanyagpánik, máris az étolaj után kapkodnak az emberek. Miután felröppent a hír, hogy az amúgy is sokat drágult étolaj elérheti literenként akár a 15 lejt is, a lakosság pánikszerű vásárlásba kezdett. Szombat délben már egyes áruházakban egy liter étolaj sem volt, más üzletekben meg „porciózni” kezdték ezt az élelmiszert.

Mutatóban sem akadt szombaton. Az étolaj hűlt helye az egyik marosvásárhelyi üzletben • Fotó: Szász Cs. Emese

A napraforgóolaj ára az elmúlt évben mintegy 25 százalékkal emelkedett, egy liter olaj ára jelenleg 8 és 12 lej között mozog, de a orosz-ukrán háború kitörése várhatóan gyorsan 14-15 lejre emelheti az árát – legalábbis ezt becsülte csütörtökön Cezar Gheorghe, a Romániai Gazdák Klubjának elemzője. Az áremelkedés oka, hogy Ukrajna a világ legnagyobb napraforgó-termesztője, az pedig egyelőre kérdéses, hogy az éppen dúló háború miatt lesz-e egyáltalán termés idén.

Noha konkrét áremelés még nem történt, az étolajpánikot eredményező felvásárlási hullám ismét a Facebook közösségi oldalra feltöltött képek és bejegyzések miatt indult be: többen arról posztoltak, hogy egyesek nagy tételben vásárolják az étolajat, mert úgy tudják, duplája lesz az ára ezentúl. Aztán

minél több emberhez eljutottak a felvételek, annál többen gondolták úgy, hogy ideje olajat venni.

Az eredmény pedig az lett, hogy szombaton sok üzletből teljesen kifogyott az étolaj – ugyanaz a folyamat játszódott le, mint néhány napja az üzemanyagok esetében.

Az egyik áruházlánc marosvásárhelyi üzletében szombat délben már egyetlen liter étolajat sem lehetett kapni. Az elárusító elmondása szerint legtöbben nagy tételben vásárolták az olajat, volt, aki hat darab hatos csomagot is hazavitt, így aki szombat este vagy vasárnap akart étolajat venni, annak már nem jutott. Egyik székelyudvarhelyi áruházban a nagy kereslet miatt korlátozást is bevezettek, legtöbb két hatos csomagot vásárolhatott egy vásárló.

A pánikra a kormány is reagált: a mezőgazdasági minisztérium és a kabinet is biztosította a lakosságot, hogy nincs hiány olajból vagy egyéb élelmiszerből. Románia a hazai fogyasztáshoz szükséges napraforgó-mennyiség tízszeresét termeli, és más élelmiszerből sincs hiány – jelentette ki a szombati kormányülés után Sorin Moise mezőgazdasági államtitkár.

Hétfőtől egyébként ellenőrzések kezdődnek azoknál a bevásárlóközpontoknál és online forgalmazóknál, amelyek az utóbbi napokban indokolatlanul megemelték az étolaj árát – jelentette be vasárnap Florin Spătaru gazdasági miniszter.

A koronavírus-járvány kezdetén is volt vásárlási pánik, akkor a lisztet, cukrot, élesztőt, tésztaféléket és a wc-papírt vásárolták előszeretettel fel az emberek. Szabó Árpád közgazdász, akit a jelenség okairól kérdeztünk, elismeri, neki még most is vannak ismerősei, akik „még mindig a két évvel ezelőtt felvásárolt száraztésztás csomagokból főznek”. A szakember hozzátette, fontos tudni, hogy a pánik is válhat önbeteljesítő jóslattá.

Az emberek azt hiszik, hogy valami el fog tűnni a kereskedelemből, megrohamozzák a polcokat, és az illető dolog valóban eltűnik egy időre a pánik miatt. Mindezt a közösségi média csak fokozza: egyrészt sokszor élőben láthatunk a Facebookon vagy az Instagramon csatajeleneteket, szenvedőket és halottakat. Másrészt az álhírek villámgyorsan tudnak terjedni. Elég lefényképezni egy rosszul kiírt árcédulát és kitenni a Facebookra, és néhány órán belül a fél ország az illető termékből akar bespájzolni

– mondta a közgazdász. Szinte napra pontosan két évvel ezelőtt zárták le az országot az első Covid-hullám miatt, az utóbbi két évben pedig az embereket megviselte a sok álhír és a sok egymásnak ellentmondó diskurzus. Szabó Árpád közgazdász hozzátette, ráadásul a lakosság nagy részének nincsenek háborús emlékei, így csak a mesék és a logikánk alapján próbáljuk meg kikövetkeztetni, hogy mire is lenne szükségünk egy háborús helyzetben. Az emberek félnek és kapkodnak, miközben megpróbálnak logikusan viselkedni.

A gazdasági szakértő szerint bár nem könnyű, mégis meg kell őriznünk a nyugalmunkat. „Biztonsággal foglalkozó szakértők régóta mondják, hogy mindig legyen otthon hosszabb időre (néhány hétre) elegendő készpénzünk, ivóvizünk és konzervünk. Az eddigi példák is azt mutatják, hogy a bankautomaták és a kártyás fizetés kapják az első pofont, ha támadás éri a kommunikációs infrastruktúrát, vagy ne adj isten egy embargó a bankrendszert” – hangsúlyozza.

„Ha háború miatt kijárási tilalmat rendelnek el, teljesen fölöslegesen van tele a kocsink üzemanyagtartálya. Ha ilyenkor kocsival akarunk menekülni, célpontok vagyunk. A száraztésztát is vízben kell megfőzni, amihez gázra vagy villanyra van szükségünk, ugyanúgy, mint az olajban sült élelmiszerekhez, vagy a házilag sütött kenyérhez.

Az ivóvíz a legfontosabb dolog, arról nem is beszélve, hogy a tisztálkodáshoz, a minimális higiéniához is elengedhetetlen a víz.

Ha néhány napnál vagy hónapnál hosszabb távban gondolkodunk, akkor fúrjunk le a kertünkben hőszivattyúkat, a háztetőkre szereljünk napkollektort és ásassunk kutat az udvarra. Olyan központi fűtési kazánokra van szükség, amelyek nemcsak gázzal vagy villannyal, hanem a fával vagy hulladékkal is működnek” – sorolja a legnagyobb veszély esetére a tanácsokat Szabó Árpád.