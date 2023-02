Tűzben formálódó képírás

Egyetlen ellensége van: a mechanikai behatás, például a kalapács. „Az alkotás felépítése is érdekesen történik. Ahogy egy grafikus végig kell gondolja egy litográfiánál, egy rézkarcnál, hogy mit akar elérni, a zománcnál teljesen át kell gondolni mindent, azt, hogy hová akarok eljutni, és ahhoz megtalálni a tudástárból azt a folyamatot, hogy mit hogyan kell egymás után elhelyezni. Korrigálható, javítható bizonyos fokig, de nincs meg az a széles lehetőség, mint egy olajfestménynél.”

Jelkép- és üzenetrendszer

Kezdetben az alkotásain hangsúlyosabban fellelhető volt a népi ornamentika újraélése, megformálása. Ez későbbi munkáiban is fellelhető, hiszen úgy véli, az a tudás, amit a népi kultúra magában rejtett, gazdag jelkép- és üzenetrendszert tartalmaz. Ma már az egyetemes, ősi kultúrából vett motívumokat is felhasználva születnek a képei. „Egy alkotót sokféle impresszió, benyomás ér, ha egy könyvet veszek a kezembe, az is, ha valamit megnézek, az is, és a környezetem hangulata is befolyásol, és azt saját eszköztárammal próbálom megformázni.”