Továbbra is Romániában a legmagasabb az infláció az Európai Unióban

Az Eurostat hétfőn közzétett adatai szerint a decemberben 2,3 százalékra csökkent az éves infláció az Európai Unióban. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 8,6 százalék.

Székelyhon 2026. január 19., 16:042026. január 19., 16:04

Az EU-ban a múlt hónapban Cipruson (0,1 százalék), Franciaországban (0,7), valamint Olaszországban (1,2) volt a legalacsonyabb az éves infláció,

Romániában (8,6), Szlovákiában (4,1) és Észtországban (4) pedig a legmagasabb.

Az euróövezetben az éves infláció 1,9 százalékra mérséklődött decemberben. Az év elejétől számítva, 2025 decemberében 2024 decemberéhez képest 9,7 százalékos volt az infláció – számol be az Agerpres.

Az elmúlt egy évben átlagban 7,3 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak az előző egy évhez képest.