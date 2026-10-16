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Több súlyos baleset, kétszer annyi halálos áldozat Hargita megyében

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

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Több halálos áldozattal járó közúti baleset történt az év első kilenc hónapjában, mint a tavaly ugyanebben az időszakban Hargita megyében. A rendőrségi adatok szerint a gyorshajtás, az alkoholfogyasztás és a figyelmetlenség áll a főbb okok között.

Barabás Hajnal

2026. október 16., 11:552026. október 16., 11:55

Növekedett a súlyos közúti balesetek száma Hargita megyében 2026 első kilenc hónapjában az előző év azonos időszakához képest.

Nica Nicolae, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészetének vezetője, minap ismertette az idei év első kilenc hónapjának adatait. Tőle tudjuk, hogy a megyében

idén 79 súlyos közúti balesetet jegyeztek fel,

17-tel többet, mint 2025 azonos időszakában. A balesetekben tíz személy vesztette életét, öttel több, mint egy évvel korábban, a súlyosan sérültek száma pedig 75-re emelkedett, ami 13-mal haladja meg a tavalyi adatot. A rendőrség emellett 300 könnyű közúti balesetet jegyzett fel, ezekben 368 személy sérült meg könnyebben.

Nica Nicolae szerint a növekedés ellenére a megye közúti közlekedési kockázata összességében kedvezőnek tekinthető az általuk végzett hosszabb távú elemzések alapján.

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

A sofőrök felelősségére visszavezethető, személyi sérüléssel járó balesetek legfontosabb okai között továbbra is a sebesség nem megfelelő megválasztása, az ittas vezetés és a gyalogosok elsőbbségének meg nem adása szerepel.

A túlzott vagy a körülményekhez képest nem megfelelő sebesség

11 súlyos és 27 könnyű balesethez vezetett idén.

A gyalogosok elsőbbségének meg nem adása öt súlyos baleset okozója volt, ugyanennyi súlyos baleset történt ittas vezetés miatt is.

A figyelmetlenség szintén jelentős tényező volt, hiszen 28 könnyű személyi sérüléssel járó balesethez vezetett. Ez a sofőri magatartás nem merül ki a telefonhasználatban: a volán mögött a zene vagy a hangerő állítgatása, egy leesett tárgy felvétele, illetve az utasokkal való foglalkozás is elvonhatja a vezető figyelmét.

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Nica Nicolae arra is kitért, hogy a telefon szabálytalan használatát külön szabálysértésként kezelik. Ha a sofőr a mobiltelefon használata mellett egy másik közlekedési szabályt is megszeg, annak súlyosabb következménye lehet, és a vezetői engedély felfüggesztését is maga után vonhatja.

Több mint 11 ezer gyorshajtási bírság

A rendőrök az év első kilenc hónapjában 40 célzott közúti ellenőrzési akciót szerveztek, amelyek során 458 olyan gépjárművezetőt azonosítottak, aki alkohol befolyása alatt vezetett. Közülük 275-en pénzbírságot kaptak, 183 esetben pedig büntetőeljárás indult alkohol vagy más pszichoaktív szer befolyása alatt történő vezetés miatt.

11 ezer gyorshajtót bírságoltak meg, 458 sofőrt alkohol befolyása alatt értek tetten • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

11 ezer gyorshajtót bírságoltak meg, 458 sofőrt alkohol befolyása alatt értek tetten

Fotó: Tuchiluș Alex

A gyorshajtók sem úszták meg, a rendőrök ugyanis 11 111 bírságot szabtak ki a megengedett sebesség túllépése miatt. Ezek közül 369 esetben több mint 50 kilométer/órával lépték túl a sebességhatárt,

47 esetben pedig a túllépés meghaladta a 70 kilométer/órát.

A gyalogosok elsőbbségének meg nem adása miatt 41 bírságot szabtak ki, a vezetés közbeni figyelemelterelő tevékenységek miatt pedig további 114-et.

A rendőrség kiegészítő intézkedésként összesen 888 vezetői engedélyt tartott vissza a felsorolt szabályszegések miatt.

Hargita megye Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Rendőrség
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