Több mint 20 ezer munkahelyet kínáltak, ötezer érdeklődőnek pedig munkát is ajánlottak

Több mint 20 ezer munkahelyet kínált 1370 munkaadó a végzősöknek szervezett országos állásbörzén – közölte hétfőn az Országos Munkaerő Ügynökség. Az intézmény adatai szerint a rendezvényen eddig 5135 álláskeresőnek ajánlottak munkát a helyszínen

Székelyhon 2026. október 12., 15:072026. október 12., 15:07 2026. október 12., 15:222026. október 12., 15:22

Az eseményen 18 139-en kerestek állást, közülük 6683 végzős, 112 társadalmi kirekesztettségnek kitett végzős, 92 fogyatékkal élő végzős, 61 fogyatékkal élő személy és 11 191 más kategóriába tartozó munkakereső személy – számol be az Agerpres.

A munkáltatókkal lefolytatott helyszíni állásinterjúk után összesen 5135 személynek, közöttük 2411 végzősnek ajánlottak munkát.

A legtöbb álláslehetőséget Bukarestben (9136), valamint Ilfov (790), Gorj (730), Maros (579), Iași (563), Konstanca (562), Brassó (531), Neamț (507), Bákó (450), Dâmbovița (437) és Szeben (433) megyében kínálták. Hirdetés A legtöbb végzős a Iași (520 személy), Suceava (466), Hunyad (401), Maros (358), Neamț (346), Gorj (319), Vâlcea (273), Szilágy (260), Bákó (250) és Vaslui (220) megyében megszervezett állásbörzére ment el. A legtöbb végzősnek Iași (391), Neamț (182), Szilágy (178), Máramaros (145), Vâlcea (133), Bákó (120) és Gorj (112) megyében ajánlottak állást a helyszínen megtartott állásinterjúk nyomán.

Az állásbörzén 35 ukrajnai menekült is részt vett, közülük 15-nek ajánlottak munkát.