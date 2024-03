Tévhit, hogy a magyar gyerek jobban érvényesül, ha román osztályba jár

2024. március 05., kedd

Előválasztást tart Gyergyóalfaluban az RMDSZ

Ahogy 2016-ban és 2020-ban is volt, idén is előválasztás után dől el Gyergyóalfaluban, hogy ki lesz a községben az RMDSZ polgármesterjelöltje, illetve így áll össze a tanácsosjelöltek listája is, amellyel a helyhatósági választásokon indul a szervezet.