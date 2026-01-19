Szinte naponta fog változni a hőmérséklet a következő időszakban

Fotó: Csató Andrea
Gyakori hőmérséklet-ingadozásokra lehet számítani a következő két hétben, január 24. után pedig többfelé várható csapadék – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) január 19. és február 1. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
A hétfőn közzétett prognózis szerint Erdélyben szerdáig mínusz 4 Celsius-fokról fokozatosan 2 fokra nő a nappali csúcsértékek regionális átlaga, majd január 24-ig 0 és 2 fok között változik, január 25. és 27. között 2 és 5 fok közötti, január 28. és február 1. között pedig 0 és 5 fok közötti maximumok várhatók.
Az éjszakai minimumok csökkenni fognak, január 21-ig mínusz 16, mínusz 14 fok körüli értékekre lehet számítani, 26-án és 27-én fagypont körül alakulnak, majd ismét csökkennek, de már nem lesznek olyan fagyos éjszakák, mint a vizsgált időszak elején.
A hegyekben a maximumok mínusz 4 és 1 fok, a minimumok mínusz 13 és mínusz 2 fok között változnak a következő két hétben – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.
Nyílt napokkal, tudományos konferenciákkal, az elkészült épületek megnyitásával ünnepli a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a negyedévszázados születésnapját Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön is.
Közel nyolcvan fogat gyűlt össze vasárnap a csíkjenőfalvi húsfeldolgozónál az első felcsíki lovasszán-ünnep megnyitóján, hogy mintegy nyolc kilométert megtéve eljussanak a csíkkarcfalvi közbirtokosság erdei házához.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) konzultál a tagjaival arról, hogy maradjanak-e kormányon a továbbiakban – nyilatkozta hétfőn az alakulat alelnöke, Lia Olguța Vasilescu.
A külügyminisztérium szerint román állampolgárok eddig nem kértek konzuli segítséget Románia külképviseletétől a csaknem 40 halálos áldozatot követelő spanyolországi vonatbaleset nyomán.
A Richter-skála szerint 3-as erősségű földrengés történt hétfőn 9 óra 53 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Fagyos időre figyelmeztető újabb riasztásokat adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn Románia egész területére.
Tavaly több mint nyolcezer embert mentettek meg a hegyimentő szolgálat munkatársai Romániában, mintegy 450-nel többet, mint az előző évben.
Hegyimentőt ütött meg egy férfi, miután elégedetlen volt azzal, hogy nem segített megtalálni felesége hóba esett mobiltelefonját.
Javasolni fogja Craiova polgármestere, hogy a város tiszteletbeli polgárává avassák azt az indiai – mint utólag kiderült, nem nepáli – vendégmunkást, aki megmentette a befagyott tóba esett ötéves kislány életét.
A Intelligens Energia Egyesület (AEI) szerint a háztartási villamosenergia-fogyasztók akár 35 százalékkal is csökkenthetnék a számláikat, ha szolgáltatót váltanának, mivel a piacon jelenleg 1 lej/kWh alatti ajánlatok is elérhetők.
