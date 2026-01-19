Szinte naponta fog változni a hőmérséklet a következő időszakban

Gyakori hőmérséklet-ingadozásokra lehet számítani a következő két hétben, január 24. után pedig többfelé várható csapadék – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) január 19. és február 1. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.

A hétfőn közzétett prognózis szerint Erdélyben szerdáig mínusz 4 Celsius-fokról fokozatosan 2 fokra nő a nappali csúcsértékek regionális átlaga, majd január 24-ig 0 és 2 fok között változik, január 25. és 27. között 2 és 5 fok közötti, január 28. és február 1. között pedig 0 és 5 fok közötti maximumok várhatók.

Az éjszakai minimumok csökkenni fognak, január 21-ig mínusz 16, mínusz 14 fok körüli értékekre lehet számítani, 26-án és 27-én fagypont körül alakulnak, majd ismét csökkennek, de már nem lesznek olyan fagyos éjszakák, mint a vizsgált időszak elején.