Színes mezőgazdaság Borzsovában

Érdemes megkeresni a piaci rést, megpróbálni az elterjedtebb kultúrák mellett valami rendhagyóbbat is termeszteni − véli Török Jenő csíkborzsovai gazda, aki körbevezetett családi gazdaságukban. Ők a pityóka és búza mellett mustármagot, zöldségeket és ribizlit is termelnek.

Török Jenő családi gazdaságát mutatja. Kevesebbet kötött a pityóka, de jól meg fogja növelni a gumókat • Fotó: Pinti Attila

Az elmúlt hónapok változó időjárása mikor jobban, mikor kevésbé kedvezett a mezőgazdálkodóknak. Annak érdekében, hogy a mezőgazdasági kultúrák jelenlegi állapotáról tájékozódjunk, Török Jenő csíkborzsovai családi gazdaságában vezetett körbe a múlt héten. A Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője először egy másfél hektáros, mustárral bevetett parcellához vezetett, ahol szemügyre véve a növényeket elmondta, idén nem nőtt olyan magasra a vetés, mint első évben, és ez nem is jelent problémát. Ugyanis ha túl magasra nő a növény, nem ágazik el annyira, és kevesebb lesz a termés.

Azt is megtudtuk, hogy a száraz tavasz miatt áprilisban már-már azt hitték, hogy a négy parcellán vetett 6,2 hektárnyi mustárból nem lesz használható termés. Emiatt mintegy felét újravetették, így mostanra már változott a helyzet, szép termésre számítanak a jelenleg javában virágzó növényből.

Mustármag mint főkultúra

Arra is kitért a szakember, hogy 10 éve még 14–15 hektáron termesztettek pityókát, mostanra azt 6,5 hektárra csökkentették ‒ a valamikor másodvetésként használt mustárt ugyanis hat éve főkultúraként is alkalmazni kezdték. A mustárt, amellett hogy nagyon jótékony vetésforgóban használni, értékesíteni is könnyedén tudják ‒ eddig elsősorban csíki gazdáknak adták el, akik szintén másodvetésként, zöldítésnek használták. Idén viszont a várható termésmennyiség miatt már feldolgozóknak is adniuk kell a magokból. Kiemelte,

tavaly olyan szerencsés évük volt, hogy a mezőgazdasági termények közül a mustármagokból származott az első bevételük

‒ két hét alatt eladták a teljes termést, míg a burgonya- és búzatermés jelentős része még novemberben is a raktárukban volt.