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Szarvasbika támadhatott rá egy holtan talált erdőőrre

Képünk illusztráció • Fotó: Septimiu Bizo/Romsilva Arad

Képünk illusztráció

Fotó: Septimiu Bizo/Romsilva Arad

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Holtan találtak csütörtök este egy 50 éves erdőőrt a Máramaros megyei erdészeti igazgatóság egyik vadászterületén. Feltételezések szerint szarvasbika támadhatta meg.

Székelyhon

2026. október 16., 12:242026. október 16., 12:24

A nagysomkúti erdészet alkalmazottja csütörtök este járőrözni indult a mintegy 520 hektáros területre. Miután nem tudták elérni telefonon és nem jelent meg egy megbeszélt találkozón, munkatársai keresni kezdték.

Este 9 óra körül találták meg súlyos sérülésekkel.

A Romsilva szerint felmerült, hogy az erdőőrt egy szarvasbika támadta meg. Az állami erdőgazdálkodási vállalat bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy a párzási időszakban a bikák különösen agresszíven viselkedhetnek.

A feltételezést a hatósági vizsgálatnak kell tisztáznia.

A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával indított eljárást a haláleset körülményeinek tisztázására – idézi az Agerpres a Romsilva közleményét.

Belföld Tragédia
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