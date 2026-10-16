Szarvasbika támadhatott rá egy holtan talált erdőőrre

Holtan találtak csütörtök este egy 50 éves erdőőrt a Máramaros megyei erdészeti igazgatóság egyik vadászterületén. Feltételezések szerint szarvasbika támadhatta meg.

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A nagysomkúti erdészet alkalmazottja csütörtök este járőrözni indult a mintegy 520 hektáros területre. Miután nem tudták elérni telefonon és nem jelent meg egy megbeszélt találkozón, munkatársai keresni kezdték.

A Romsilva szerint felmerült, hogy az erdőőrt egy szarvasbika támadta meg. Az állami erdőgazdálkodási vállalat bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy a párzási időszakban a bikák különösen agresszíven viselkedhetnek.

A feltételezést a hatósági vizsgálatnak kell tisztáznia.

A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával indított eljárást a haláleset körülményeinek tisztázására – idézi az Agerpres a Romsilva közleményét.