Súlyos gazdasági következményektől tart Grindeanu az előrehozott választások miatt

Sorin Grindeanu szerint az előre hozott parlamenti választások kedvezőtlen forgatókönyv Románia számára, de a Szociáldemokrata Párt (PSD) felkészül erre lehetőségre.

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A PSD elnöke a párt székházában tartott hétfői sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a szociáldemokraták nem kívánnak előre hozott választásokat, de ha elkerülhetetlenné válnak, akkor felkészülten állnak elébe. Szerinte jelenleg a Románok Egyesüléséért Szövetségnek (AUR) áll leginkább érdekében egy ilyen forgatókönyv, mert ki akarja használni a közvélemény-kutatásokban mért támogatottságát.

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Grindeanu arra figyelmeztetett, hogy az előre hozott választások több hónapnyi politikai küzdelemmel járnának, ami