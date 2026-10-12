Romániában emelkedtek a legnagyobb mértékben a lakásárak

A Deloitte Property Index 2026 éves elemzése szerint Romániában emelkedtek a legnagyobb mértékben az ingatlanárak Európában 2025-ben, az árszint 14,4 százalékkal nőtt az előző évhez képest, az átlagos négyzetméterár 1917 euróra emelkedett.

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Az elemzés szerint azonban Románia továbbra is a negyedik legolcsóbb európai ország lakáspiaci árai tekintetében Törökország, Szerbia és Albánia után – ismerteti az Agerpres.

Az elemzés 25 ország 71 nagyvárosának adatai alapján készült, ebből 20 állam az Európai Unió tagja.

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A legmagasabb lakásárak Luxemburgban vannak, ahol az átlagos négyzetméterár 9160 euró volt 2025-ben, 4,6 százalékkal magasabb az előző évhez képest. Az elemzés szerint a legtöbb vizsgált országban növekedtek a lakásárak.

A legnagyobb mértékű növekedést Romániában (+14,4 százalék), Horvátországban (+14,3 százalék), Szlovákiában (+12,5 százalék) és Magyarországon (+10,9 százalék) jegyezték,

míg Törökország (-9 százalék) és Szerbia (-2,5 százalék) esetében jelentős árcsökkenés következett be.

Az elemzett EU-tagállamok közül magas árakat regisztrálnak Csehországban (5412 euró/négyzetméter), Németországban (5200 euró/négyzetméter), Ausztriában (5199 euró/négyzetméter) és Hollandiában (5186 euró/négyzetméter), míg 2000 euró/négyzetméter alattiak az árak Törökországban (864 euró/négyzetméter), Szerbiában (1706 euró/négyzetméter), Albániában (1720 euró/négyzetméter), Romániában (1917 euró/négyzetméter) és Görögországban (1931 euró/négyzetméter).

A Deloitte Property Index megjegyzi, hogy Dániára, Bulgáriára és Írországra vonatkozóan nincsenek adatok az országos átlagárról.

A Deloitte képviselői szerint Romániában az árak növekedését főként a korlátozott kínálat okozza, amelyet