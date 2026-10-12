Romániában emelkedtek a legnagyobb mértékben a lakásárak

Fotó: Haáz Vince
A Deloitte Property Index 2026 éves elemzése szerint Romániában emelkedtek a legnagyobb mértékben az ingatlanárak Európában 2025-ben, az árszint 14,4 százalékkal nőtt az előző évhez képest, az átlagos négyzetméterár 1917 euróra emelkedett.
Az elemzés szerint azonban Románia továbbra is a negyedik legolcsóbb európai ország lakáspiaci árai tekintetében Törökország, Szerbia és Albánia után – ismerteti az Agerpres.
Az elemzés 25 ország 71 nagyvárosának adatai alapján készült, ebből 20 állam az Európai Unió tagja.
A legmagasabb lakásárak Luxemburgban vannak, ahol az átlagos négyzetméterár 9160 euró volt 2025-ben, 4,6 százalékkal magasabb az előző évhez képest. Az elemzés szerint a legtöbb vizsgált országban növekedtek a lakásárak.
A legnagyobb mértékű növekedést Romániában (+14,4 százalék), Horvátországban (+14,3 százalék), Szlovákiában (+12,5 százalék) és Magyarországon (+10,9 százalék) jegyezték,
míg Törökország (-9 százalék) és Szerbia (-2,5 százalék) esetében jelentős árcsökkenés következett be.
Az elemzett EU-tagállamok közül magas árakat regisztrálnak Csehországban (5412 euró/négyzetméter), Németországban (5200 euró/négyzetméter), Ausztriában (5199 euró/négyzetméter) és Hollandiában (5186 euró/négyzetméter), míg 2000 euró/négyzetméter alattiak az árak Törökországban (864 euró/négyzetméter), Szerbiában (1706 euró/négyzetméter), Albániában (1720 euró/négyzetméter), Romániában (1917 euró/négyzetméter) és Görögországban (1931 euró/négyzetméter).
A Deloitte Property Index megjegyzi, hogy Dániára, Bulgáriára és Írországra vonatkozóan nincsenek adatok az országos átlagárról.
A Deloitte képviselői szerint Romániában az árak növekedését főként a korlátozott kínálat okozza, amelyet
Az európai városok közül München áll az első helyen a lakásárak tekintetében: az átlagár 11 200 euró/m2, a második helyen Luxemburg áll 10 567 euró/m2-es átlagárral, majd Amszterdam (8650 euró/m2) és Barcelona (8037 euró/m2) következik.
A második helyen Brassó (2156 euró/m2, +13,6 százalék), a harmadikon Bukarest (2026 euró/m2, +15,3 százalék) áll.
A bérleti díjak tekintetében Bukarest vezet országos szinten, átlagosan 11,2 euró/m2-rel, majd Kolozsvár (10,3 euró/m2) és Brassó (9,3 euró/m2) következik.
A Deloitte becslései szerint Romániában a nagyvárosokban tapasztalható limitált kínálat miatt az árnövekedési tendencia várhatóan folytatódik, bár lehet, hogy mérsékeltebb ütemben.
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