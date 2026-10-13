Románia volt elnöke is elmondta, hogy milyen kormányt lehetne alakítani

Traian Băsescu volt államfő szerint már csak két lehetőség maradt arra, hogy Romániának viszonylag stabil kormánya legyen: nemzeti egységkormány alakítása vagy előre hozott parlamenti választások.

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„Akár a jelenlegi kijelölt miniszterelnökkel, akár mással, attól tartok, hogy

már csak két megoldás maradt: a parlamentbe bekerült valamennyi párt részvételével alakított nemzeti egységkormány,

vagy az előre hozott választások után megalakuló kormány”

– írta Băsescu kedden a Facebook-oldalán.

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A volt államfő szerint bármelyik megoldást választják, figyelembe kell venni az ország prioritásait és a sürgős kormányzati feladatok hosszú listáját.

„Akár tetszik, akár nem, ez van” – fogalmazott Băsescu az Agerpres szemléje szerint.