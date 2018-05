Önsegítő csoport indul kismamáknak Székelyudvarhelyen

Szülési traumát feldolgozó önsegítő csoportot indít május 15-én Szalay Zsuzsanna pszichológus és Tófalvi Beáta pszichoterapeuta. Ide olyan anyukákat várnak, akik nem tudták feldolgozni a szülés alatt vagy után szerzett negatív élményeiket. Május 12-éig lehet jelentkezni, és az elképzelés szerint az első tíz érdeklődővel be is zárul a kör. A találkozóra hetente egyszer kerülne sor, hat-nyolc alkalommal, és két órát szánnának rá.

Önsegítő csoportot indít a két pszichológus. Ők is átélték a szülés traumáját • Fotó: Barabás Ákos

A szülési trauma egyértelmű jele, ha a nő évek múltán is úgy érzi, hogy nem vállalna több gyereket. Ilyenkor a család egysége is rámehet, vagy a feldolgozatlan trauma poszttraumás stresszé súlyosbodhat.

Ha feldolgozatlan marad, előbb-utóbb feltör

Abban bízni, hogy az emlékek idővel halványulnak, és hogy a természet ezt okosan elrendezte, szintén becsapós. Zsuzsa szerint ugyanis ha oda kerül a nő – egy beugró kép vagy hang hatására is akár –, az elnyomott élmények aktiválódnak, és ezek automatikusan zajlanak, ráadásul kiszámíthatatlanok, vagyis „nem lehet tudni, mikor tér vissza, mint a bumeráng, sőt hatványozottan tér vissza, és felborítja az egész lelki egyensúlyt”. Nem beszélve arról, hogy akár egy normális lefolyású szülést is akadályozhat. Beáta szerint a negatív élményt az információhiány is okozhatja:

A szülészeten olyan gyorsan történnek a dolgok, és annyi mindenben van része rövid idő alatt, hogy a kismama joggal érezheti, olyasmit tesznek a testével, amibe neki nincs beleszólása, sem jóváhagyása. Erre szokták mondani, hogy mintha megerőszakolták volna őket.

Ez akár egy egyszerű vizsgálat is lehet, ami az orvos számára rutinfeladat, de mert a páciens nem volt megfelelően, emberszámba menően felkészítve és lelkileg felkészülve, megijed, és erre a teste is reagál, történetesen akár a szülés folyamata is le tud állni.

Ha a finom kis jelzések, információmorzsák elmaradnak, marad egy olyan utóíz, hogy mivel nem értette, mi történik vele, nem tudott magáért kiállni.

Rossz élményt jelenthet még a kórházi bánásmód, főleg a minőségi idő hiánya a személyzet részéről. „Pedig nagy szükség lenne a bátorításra, a szupportív hozzáállásra, az is megelőzheti a helyzet súlyosbodását” – magyarázta Beáta.