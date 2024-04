Bemutatta a Székelyudvarhelyért Párt tanácsosjelöltjeit Gálfi Árpád

Egyenként 800 támogató aláírást gyűjtött össze a június 9-ei helyhatósági választásokon való induláshoz a Székelyudvarhelyért Párt minden tanácsosjelöltje, be is nyújtották jelentkezésüket a választási bizottságnál – jelentette be Marosi György ügyvéd, az SZP szóvivője.