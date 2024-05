A májusi tornádó hatvan birkát is az égbe ragadhat

1740. május 4-én és 5-én Sepsiszentgyörgyön „annyi hó esett, hogy az tél közepén is elég lett volna. Sok állat elpusztult.”

1767. „…májusnak kezdetében egy hétig szüntelen havazván és harmadnapig is az hó megállván, a fagy mindeneket elronta, nem is marada semmi.” A következő évben, ráadásul április kánikulát követően, május 8-án és 9-én „némely helyeken csaknem szárközépig érő hó és azzal járó oly fagy (lett), hogy fél ujjnyira fagyott néhol a cseberbe a víz és a patakok s vizek szélein is megragadott a jég.”

Csakhogy a májusi hó hirtelen olvadása, „jégnek megtágulása” akkor is árvizekkel fenyegetett, és lőn: „Itt is bément (Maros) Vásárhelyre a Szent György felől való utcza végén, és néhány házakat megtöltett. Másutt is mindenütt nagyok voltak a vizek (...)”

Szárazság, fagyhullám, szélvihar

1781-ben Székelyudvarhely környékén „nagy szárazság volt a tavaszon mind 24-e Májiig, akkor esvén az eső Áldozó csütörtökön, másnap 25-e Maji, Orbán napján egész nap havazott annyira, hogy az erdőkön bokáig érő hó esett.” 1794-ben is nagy szárazságot jegyeztek, ami „miatt az őszi vetések ki nem hányhatták jól a kalászokat, hogy már is meg sárgultak…, a szénát termő réteken a füvek töveikről mind ki égtek.” A következő évben aztán ismét árvíz köszöntött be, „Udvarhelyt 11 épületet és 13 embert vitt el az Varga-patak.”