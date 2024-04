Iktatta jelölési dokumentációját Korodi Attila és csapata

Korodi Attila, Csíkszereda újabb mandátumra pályázó polgármestere, illetve az RMDSZ helyi tanácsosjelöltjei is iktatták hétfőn (a városházán kialakított 1-es szavazókerületi irodában) a június 9-ei helyhatósági választáson való rézvételhez szükséges dokumentumaikat.

„Huszonnégy jelölttel, teljes csapattal indulunk a választásokon. Csapatban kezdtük el három és fél évvel ezelőtt is a munkát, a városnak jövőképet megfogalmazó, és ezért cselekvő csapattal indultunk el most is. Köszönöm mindazoknak, akik csatlakoztak hozzánk, és megerősítettek abban, hogy ezt a munkát érdemes folytatni.