Nyakleves, de nem abból a fajtából, amit a lurkók kerülnek

Nem föltétlenül hétköznapi kaszás ebédhez ajánlott, miután egy honi weboldalon 550 lejért kínálják húsának kilóját, s az is Ausztriából érkezik, csonttal együtt mérve, fagyasztva. A zergéről van szó, amihez manapság – védettségénél fogva – nehéz kilövési engedélyt szerezni, holott régi szakácskönyvekben az ínyencségek között szerepel. Nemrég alkalmunk adódott egy adaptált receptet élesben is kipróbálni.

Vinkó József anyaországi gasztronómiai szakíró, a Magyar Konyha főszerkesztője már hosszú évekkel ezelőtt amiatt búslakodott, hogy egyre több fogás tűnik el a magyar asztalokról. „Az ízek pusztulásának vészjósló korát éljük. Naponta kihal egy étel, ahogy kipusztul egy nyelvjárás és egy állatfaj is” – kesergett. Erdélyi, székelyföldi viszonylatban is panaszkodhatnánk, hiszen a leveses túrós laskának, a gömböclevesnek, a tojáslevesnek, a szilvaízes bocsfülnek, a ludas vagy a káposztalé-kásának, az angyalbegyerőnek, a rétes palacsintának már az ízét is alig sikerül felidéznem, és mondják meg, kérem, hogy szűkebb pátriánk mely éttermében szolgálnak még fel kapros-ordás palacsintát!

Ezen szakácskönyvek elképesztően sok elkészítési módját ajánlják halaknak és vadaknak, megannyi variációban. Misztófalusinál például a „Disznó és Vad-hús” táblában 48, a „Halból való Étkek” cím alatt 35 szócikk szerepel, míg Czifray szám szerint 1648 „szakácsi útmutatásában” csaknem száz vadételt ismertet, ezenkívül mintegy 150 hal-, 25 gomba-, illetve rákreceptet, de teknős, csiga, osztriga, béka feldolgozására is közel háromtucat javaslattal áll elő, a vadgyümölcsökről nem is beszélve.

A zergének mind a bakja, mind a nősténye visel szarvat, melyet kampós formája után a vadász kampónak nevez… A bak kampója hosszabb és vastagabb és hajlottabb végű a nőstényénél és mindig jobban összeáll, néha 27 cm hosszura, sőt többre is megnő, mert a zerge 15–20 esztendeig is elél… A jó bak súlya átlag 30 kg-ra tehető, vannak azonban 40, sőt több kg súlyúak is. A nőstény súlya 27–36, a gidáé ősszel 7–10 kg. Kövér havasi legelőkön s az erdő-öv szélén élő zergék sokkal súlyosabbak, mint a henye-fenyő régió felett tanyázok. A zerge életének harmadik esztendejében nemzőképes; október vége felé kezd üzekedni, voltaképen azonban az üzekedés november hónapban megy végbe. A bak ilyenkor röfögő torokhangokat hallat. A megtermékenyített nőstény 21, mások szerint 22 hét múlva április végén vagy május elején egy, néha két gidát ellik, és ezt a következő üzekedésig szoptatja. A zerge tavasszal és ősszel vedlik. Szőre nyáron vörhenyes sárga, télen feketésszürke. Télen mind a baknak, mind a nősténynek a hátgerinczén végig hosszú szőr nyúlik ki, melyből az u. n. zergeszakállt csinálják, melyet vadászok (ma már mások is) díszül használnak lövegükön. Szakálla azonban a zergének, mint a kecskének szokott lenni, nincsen. (Bérczy Károly: Hazai és külföldi vadászrajzok, 1882)

Ez utóbbi receptjét csak azért idézzük szó szerint, mert akár egyéb vadhúsoknál is alkalmazható: „Áztasd a czombot egy óráig hideg vízben, azután hártyáját levonván sózd be, s két óráig sóban hagyván állani, páczold meg; mintán a páczban 3 vagy 4 nap állott, spékeld meg szalonnával, vond nyársra és süsd meg mint az őzczombot szokás; sodorj el egy bögrében két főző kalán lisztet 5 kalán téjfellel, adj hozzá forró páczlevet, a pecsenyéből lecsepegő zsírból két kalánnal, czitromhéjat, forrald fel, s öntsd a tálba tett zergeczomb fölé.”

A zerge tehát már akkoriban ritka, de keresett nyersanyagnak számított! Sőt, annak előtte is, hiszen amint azt Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök megjelenés előtt álló dolgozatában volt szerencsénk olvasni, 1520 októberében Thornallyay Jakab sókamaraispánt és a mellette említett királyi követet capra silvestris-szel traktálták a brassóiak, mint ahogy 1532-ben Werbőczy István királyi kancellárt is.

Csoda-e, ha a fejedelemasszony hites ura, Apafi Mihály szigorúan tiltotta a jobbágyság és az urasági cselédek számára a vadászatát, és a nemes is csak a saját területén ejthette el „megnótázás terhe alatt”? Mekkorát változott a világ 1530-óta, amikor a Fogarasi-havasokban olyan sok zerge volt, hogy a brassói piacon 25 dinárért, tehát olcsó pénzért árulták példányát! A korabeli forrásokban amúgy gyakran keveredik a zerge, a vadkecske és a kövi- vagy kőszáli kecske (ibex) fogalma, de ebbe most ne menjünk bele.

Ferenc József osztrák császárról, magyar és királyról, az Osztrák–Magyar Monarchia első uralkodójáról (1867–1916) feljegyezték, hogy a trónra lépését (1848) követő első 36 évben „1576 zergét hozott terítékre”, de volt olyan vadászat is, amikor a „155 terítékre hozott 47 zerge közül 32 darab, egy másik esetben 111 darab közül 29 darab volt a felséges úr lőjegyzékébe írható.” Rudolf trónörökös is szerencsés zergevadásznak számított, amíg élt, „hiszen 1877-től 1881-ig szintén 260 zergét hozott terítékre”.

A Magyarország hegyeit ismertető (Dissertatio de Montibus) és a rajtuk barangoló vadfajokat felsoroló Csiba István 1714-ben írja: „A Kárpátok hegyei felette nagy fehér és fekete medvéket növelnek, oztán farkasokat, fehér nyulakat, hiúzokat és erdei kecskéket (item et capreas sylvestres)”. Szalay Béla 90 évvel ezelőtti magyarázata szerint (Természet, 1934) voltaképpen őzről van szó, „de miután az író »erdei őzek«-et említ, házi őzek pedig nincsenek, valószínű, hogy capras sylvestres-t akart írni, vagyis »vad kecské«-t, de ezen, ha tetszik, zergét is érthetünk.”

Marosszék leírója, Benkő Károly is hiúzokat, medvét és »kevés vad kecskét« emleget 1868-ban a szék hegyein. Minden bizonnyal a Görgényi- vagy inkább a Kelemen-havasokról van szó ez esetben is. A Vadászat című lap egyik 1933-as száma viszont már annyit állapít meg, hogy „a marostordai Kelemen-havason is volt zergeállománv, de ezen is, kis terjedelménél fogva, éppen úgy kipusztult már évtizedekkel a háború előtt, mint most valószínűleg a máramarosi Nagypietroszon.”

Az idézett lap szerint ez utóbbi helyen éltek egyébként a legerősebb kampóval bíró egyedek, de „a háború alatt a német hegyitüzérség… tisztjei és altisztjei