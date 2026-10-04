Negyvenméteres szakadékba zuhant, mentőhelikopterrel ereszkedtek le hozzá – videóval

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Fotó: László Ildikó
A Fogarasi-havasok Három lépésre a haláltól (La trei pași de moarte) elnevezésű szakaszánál megsérült férfi mentésén dolgoznak vasárnap kora délután a hegyimentők.
2026. október 04., 14:382026. október 04., 14:38
2026. október 04., 15:092026. október 04., 15:09
A Szeben megyei Salvamont közlése szerint a férfi körülbelül 40 métert zuhant, de stabil állapotban van.
A beavatkozás hatékonyságának növelése és a sérülthöz való gyors eljutás érdekében a hegyimentők a Brassó megyei SMURD-helikopter bevetését kérték,
A mentőakciót a Bilea-tónál szolgálatot teljesítő hegyimentők szervezik. A sérült férfit kötélen fogják felvinni a szakadékból – számolt be az Agerpres.
Felbecsülhetetlen értékű veszteségnek nevezte a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található radostyáni református templom leégését a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook-oldalán vasárnap.
Szombaton országszerte 530 járművezetőnek vonták be a jogosítványát, 143-nak gyorshajtás, 68-nak alkohol hatása alatti vezetés miatt – derül ki a Román Rendőrség vasárnapi közleményéből.
A Prahova megyei hegyimentőktől szombat este segítséget kért egy turista az 112-es segélyhívó számon, miután a Bucsecs-hegységben, a Jepii Mici túraútvonalon lábsérülést szenvedett és nem tudta folytatni az ereszkedést.
Kászonaltízben ittas sofőrt, Újszékelyen felfüggesztett jogosítvánnyal vezető autóst szűrtek ki a forgalomból szombaton a Hargita megyei rendőrök.
A Richter-skála szerint 3,4-es erősségű földrengés történt vasárnap délelőtt 11 óra 9 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Mínusz 6,2 Celsius-fokig hűlt a levegő vasárnapra virradóan Csíkszeredában, ami az idei ősz eddigi legalacsonyabb hőmérséklete Hargita megye székhelyén.
Az év első nyolc hónapjában 4,85 százalékkal 4782-re nőtt a fizetésképtelenné vált cégek és egyéni vállalkozók (PFA) száma a 2025 azonos időszakában regisztrált 4561-ről.
A benzin ára Románia valamennyi töltőállomás-hálózatában átlépte a literenkénti 10 lejes lélektani határt, miután a piacvezető OMV Petrom, valamint versenytársai literenként 6 banival emelték áraikat. A dízel-üzemanyag ára változatlan maradt.
Bolyai Farkas életére, munkásságára és máig élő örökségére emlékeznek október 4-én, vasárnap a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban.
Egy 73 éves férfit halálra gázolt egy vonat szombaton Brazi település vasútállomásának környékén – közölte a Prahova megyei rendőrség.
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