Negyvenméteres szakadékba zuhant, mentőhelikopterrel ereszkedtek le hozzá – videóval

A Fogarasi-havasok Három lépésre a haláltól (La trei pași de moarte) elnevezésű szakaszánál megsérült férfi mentésén dolgoznak vasárnap kora délután a hegyimentők.

Székelyhon 2026. október 04., 14:382026. október 04., 14:38 2026. október 04., 15:092026. október 04., 15:09

A Szeben megyei Salvamont közlése szerint a férfi körülbelül 40 métert zuhant, de stabil állapotban van. Hirdetés A beavatkozás hatékonyságának növelése és a sérülthöz való gyors eljutás érdekében a hegyimentők a Brassó megyei SMURD-helikopter bevetését kérték,

egy mentőorvost és egy asszisztenst eresztettek le a sérülthöz.