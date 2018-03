Míg máshol élnek, Romániában túlélnek

Míg más országokban a vásárlói szokásokra alapoznak, nálunk a túlélés a cél. Illusztráció • Fotó: Pál Árpád

Túlélés vagy vásárlási szokások?

Abos Maria Elena, a Hargita Megyei Statisztikai Hivatal vezetője érdeklődésünkre elmondta, az árak alakulását jelenleg is figyelemmel kísérik, ám a fogyasztói kosár összetételét nem, hiszen ez évek óta tulajdonképpen nem is létezik. Mint mondta, a korábbi, törvény által szabályozott fogyasztói kosár csak azt mutatta meg, mire van szüksége egy háromtagú családnak a túléléshez, ennek alakulását azonban a 2004-es felfüggesztés óta nem számították ki. Hozzátette,

tud róla, hogy egy új törvényjavaslat szerint ismét visszavezetnék a fogyasztói kosarat. A kérdés az, hogy ez valóban egy fogyasztói kosár lesz-e, mint más országokban, vagy ismét egy túléléshez szükséges listát állítanak össze.

Magyarországon például minden év januárjában frissíti fel a Központi Statisztikai Hivatal annak a bevásárló kosárnak a tartalmát, amelynek szerepe, hogy a benne szereplő termékek és szolgáltatások árváltozásaiból ki tudják számítani a mindenkori fogyasztói árindexet, vagyis az inflációt. Az éves frissítés oka, hogy a fogyasztók változó vásárlási szokásait tükrözzék – számolt be a Népszava.hu.

Látható tehát, hogy nem a megélhetéshez szükséges termékek felsorolásáról van szó, hanem a vásárlók által gyakran vásárolt termékek alapján áll össze a fogyasztói kosár.

HIRDETÉS

György Ottilia, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kara Gazdaságtudományi Tanszékének vezetője is ezt erősítette meg: ahogy az oktató megkeresésünkre fogalmazott, a fogyasztói kosár egy átlagfogyasztó által egy adott időszak alatt megvásárolt termékekre vonatkozik. A kosár összetétele attól is függ, hogy egy adott országban mekkora az átlagjövedelem színvonala, ez alapján határozzák meg, hogy a kosár tartalmának hány százalékát teszik ki az élelmiszerek, az alapszükségletek kielégítését célzó termékek, mennyi belőle a luxustermék, vagy éppen a szabadidős tevékenység. Az aktualizálásra a szakember szerint is szükség van, hiszen 2000 óta nagymértékben változtak a jövedelmek és az árak is. Tudni kell ugyanis, hogy

amennyiben nőnek az árak, a kosárban kevesebb termék kap helyet, kisebb mennyiségben.

Hozzátette, a változtatás másik oka az lehet, hogy már nem csak az alapszükségletekre szeretnének fókuszálni, hanem a vásárlási szokásokat is figyelembe vennék.

Új megközelítés

Az új törvényjavaslattal, amelyet a 2000-ből származó előírások módosítására és kiegészítésére dolgoztak ki, ismét visszavezetnék a fogyasztói kosár negyedéves frissítésének kötelezettségét. Az elképzelés szerint az aktualizálást a korábbiakhoz hasonlóan ismét az Országos Statisztikai Hivatal és a Gazdaságtudományi Akadémia végezné. A módosításról húsz képviselő és szenátor tavaly novemberi kezdeményezésére ebben a hónapban tárgyaltak először a Szenátusban. A javaslat az L81-es munkaszámot kapta, jelenleg két szakbizottságnál is tárgyalnak róla. A javaslatban az időszakos frissítés mellett arra is kitértek, hogy

a tavaly év végi árak alapján a fogyasztói kosár értéke 2304 lej kellene legyen, ám ezúttal egy négytagú családot vettek alapul

(szülők és két gyerek) a mennyiségek kiszámításakor. A javaslat szerint a fogyasztói kosár 45,5 százalékát az élelmiszeripari termékek tennék ki 1048,3 lej értékben, 140,5 lej jutna ruhára és cipőre (6,1%), 306,4 lej lakásra, vízre, elektromos áramra, gázra és más fűtőanyagra (13,3%), 71 lej a lakás fenntartására (3,1%), 133,8 lej egészségügyi költségekre (5,8%), 165,9 lej közlekedésre (7,2%), 20,7 lej postai és kommunikációs költségekre (0,9%), 53 lej oktatásra, pihenésre és kultúrára (2,3%), 133,6 lej különféle termékekre és szolgáltatásokra (5,8%), végül pedig 230,4 lejt (10 százalék) biztonsági alapként, megtakarításként határoztak meg. A javaslatból kitűnik, amennyiben érvénybe lép,

az új megközelítés sem a valós vásárlási szokásokról, hanem ismét a túlélésről fog szólni Romániában.

Másképp hogyan lenne elég egy hónapban négy személynek 140 lej ruhára és cipőre, 306 lej a számlákra, üzemanyagra és esetenként lakbérre, 133 lej egészségügyi ellátásra vagy éppen 53 lej kikapcsolódásra és tanulásra?