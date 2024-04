Több tonna szemét gyűlt össze a környezetvédő akció során

Idén is sor került a tavaszi erdei nagytakarításra, amelyet a Bálványos Resort most már rendhagyó módon évente megszervez a Föld Napja alkalmából. A takarító akció során a Sepsibükszád – Bálványos Resort – Szent Anna-tó útvonal mentén tisztították meg az erdőt, illetve előző évekhez képest ki is bővítették az útvonalat egy újabb szakasszal a Bálványos Resort és az Apor lányok feredője között. A nagyszabású takarító akció során több tonna szemetet gyűjtenek össze minden évben.