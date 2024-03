Idén még senkitől sem kellett megvonni a mezőgazdasági támogatást tarlóégetés miatt

Nem kapott még tarlóégetésről szóló bejelentést idén az APIA Hargita megyei kirendeltsége, így még egyetlen gazda sem veszítette el a „tűzzel való kaszálás” miatt a mezőgazdasági támogatásokat. Az idei kedvező helyzet ellenére az intézmény vezetője, Haschi András nem hiszi, hogy nagy visszatartó ereje volt a támogatás-megvonásoknak a tarlók felgyújtására vonatkozóan. Azt is megtudtuk, hogy teljesen felesleges azzal trükközniük a tarlóégetőknek, hogy a felégetett területet kihagyják a támogatásigénylési kérelemből, abban bízva, hogy így megúszhatják a szankciót.

azt elképzelhetőnek tartja, hogy azokat a földeket már ritkábban gyújtják fel, amelyekre mezőgazdasági támogatást is igényelnek.

„Biztos, hogy vannak tarlótüzek, a saját szememmel is láttam, a sajtóban is lehetett olvasni, de

Haschi András azt is megjegyezte, a tűzoltóságnak nem feltétlenül valós időben kell tájékoztatnia az APIA-t, így a későbbiekben is kaphatnak még jelzést korábbi esetekről. Másrészt

Akiktől a száraz növényzet felégetése miatt megvonják a mezőgazdasági juttatásokat, kötelezően le kell adniuk a kérést azokra is, hogy legyen, amit megvonjanak tőlük

„A föld nem egy olyan dolog, hogy ma van, holnap már nincs. A gazdának minden földjét fel kell tüntetnie a kérelemben, ha támogatható, ha nem. Hiába, hogy csak a 30 árnál nagyobb földekre jár támogatás, neki a kisebb területeket is bele kell írnia.

Tehát mi egyfajta földnyilvántartást is végzünk, de ennek az is az oka, hogy amikor agrár-környezetgazdálkodási támogatást adunk neki, akkor a többi földjét is megnézzük, nem úgy megy, hogy elöl az udvarban szép minden, de hátul a gaz veti fel. Tehát minden földjének rendben kell lennie, nem csak annak, ami támogatott”