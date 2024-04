Közösségi központ lesz a csíkszeredai távhőszolgáltató volt székhelyén

Egészségügyi és szociális szolgáltatásokat biztosító integrált közösségi központ lesz a csíkszeredai távhőszolgáltató vállalat egykori székházából. Az Akác utcai ingatlan átalakítása érdekében pályázati támogatást is nyert a város, egyelőre a tervezés van napirenden, majd közbeszerzési eljárást írnak ki a kivitelezésre is.

A személyzet orvosokból, közösségi asszisztensekből, szülésznőkből, szociális asszisztensekből, valamint egészségügyi és iskolai mediátorokból áll majd, az integrált szolgáltatásokat végző csapat gyógytornász, gyógypedagógus és pszichológus alkalmazásával is kiegészíthető.

Kérdésünkre azt is közölték, hogy a központ szolgáltatásai közé tartoznak majd a közösségi egészségügyi, háziorvosi, családtervezési, megelőző egészségügyi, szak- és távorvoslási tevékenységek, lesz tanácsadás és támogatás az otthoni ápolásban, szűrővizsgálatokat is végeznek, illetve szociális és oktatási tevékenységre is lesz lehetőség.