Mentőhelikopterrel hoztak le a hegyről egy sérült turistát – videóval

A Prahova megyei hegyimentőktől szombat este segítséget kért egy turista az 112-es segélyhívó számon, miután a Bucsecs-hegységben, a Jepii Mici túraútvonalon lábsérülést szenvedett és nem tudta folytatni az ereszkedést.

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A Prahova megyei Salvamont Facebook-bejegyzése szerint a sérült turista az útvonal felső részén tartózkodott, és hosszú időt és nagy csapat bevetését igényelte volna, hogy a nehéz földi terepen eljussanak hozzá, így a hegyimentők légi segítséget kértek. A sérültet a karánsebesi bázisról érkező helikopterrel vitték le a hegyről.

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A légi mentést követően a hegyimentőket egy másik esethez is riasztották ugyanezen az útvonalon: egy 46 éves nő fizikai kimerültség miatt nem tudott tovább haladni, a hegyimentők biztonságban lehozták őt Bușteni-be – adta hírül az Agerpres.