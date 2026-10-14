Megverte, majd autóval áthajtott szeretőjén – életfogytiglani börtönre ítélték

Fotó: Olti Angyalka
Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte szerdán a Prahova megyei törvényszék azt az 53 éves férfit, aki tavaly szeptemberben Baba Ana településen megverte 57 éves szeretőjét, majd autóval átgázolt a testén. Az ítélet nem jogerős.
A törvényszék emellett arra kötelezte a polgári jogi felelősséggel tartozó biztosítótársaságot, hogy összesen 135 ezer euró sérelemdíjat fizessen az áldozat családjának – számolt be az Agerpres.
A bűncselekmény 2025. szeptember 2-án reggel történt. Az ügyészség szerint a férfi követte autójával a kerékpáron közlekedő nőt, halálosan megfenyegette, majd amikor az a kerékpárját hátrahagyva menekülni próbált, elsodorta a járművel. Ezután
Az áldozatot kórházba vitték, de még aznap este belehalt a sérüléseibe.
A rendőrök rövid időn belül elfogták a férfit. Mivel felmerült a gyanú, hogy szándékosan mérgező anyagot fogyasztott, előbb orvosi ellátásban részesítették.
A Prahova megyei rendőrség akkori tájékoztatása szerint az esetet megelőzően nem érkezett bejelentés a hatóságokhoz a férfi és a nő közötti fizikai vagy szóbeli erőszakról.
Fényt a léleknek mottóval szervezik meg a 32. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásárt, amelynek központi témája a testi és lelki traumák megjelenése a könyvekben. November 12-15. között nyolcvan program közül lehet választani.
Vallási zarándoklatra gyűltek össze a hívek Jászvásáron, amikor két férfi szerdán délután átlépte a katedrális bejáratánál felállított kordonokat.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) országos politikai tanácsa szerdán úgy döntött, hogy az alakulat részt vesz a Luca Niculescu vezette kormányban.
Rátámadtak egy testnevelő tanárra egy ötödik osztályos tanuló szülei szerdán Temesváron, miután a pedagógus rendreutasította gyermeküket a tanórai viselkedése miatt.
Zajlanak a veszélyessé vált fák gallyazási, metszési és kivágási munkálatai Csíkszeredában.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) szenátusi és képviselőházi frakciói szerdán úgy határoztak, hogy megszavazzák a Niculescu-kormány beiktatását, illetve hogy a párt ellenzékbe vonul – jelentette be az ülés után Ionel Bogdan pártszóvivő.
A képviselőház által szerdán elfogadott másik törvénytervezet szerint az egészségbiztosítási rendszer biztosítottjai szakorvosi recept alapján ártámogatott felnőtt pelenkákra jogosultak.
Elfogadta szerdán a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely biztosítja a várandós nők számára a választott kísérő jelenlétéhez való jogot a vajúdás és a szülés alatt.
Az Amerikai Egyesült Államok egy C-130 Hercules repülőgépet adományozott a román hadseregnek, az ünnepélyes átadóra szerdán került sor a 90-es otopeni-i légibázison.
Drónt észlelt a hadsereg radarrendszere szerda délelőtt az ukrán-román folyami határ közelében, a légi célpont rövid időre behatolt Románia légterébe Sulina keleti részének környékén – közölte a védelmi minisztérium.
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