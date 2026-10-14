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Megverte, majd autóval áthajtott szeretőjén – életfogytiglani börtönre ítélték

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

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Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte szerdán a Prahova megyei törvényszék azt az 53 éves férfit, aki tavaly szeptemberben Baba Ana településen megverte 57 éves szeretőjét, majd autóval átgázolt a testén. Az ítélet nem jogerős.

Székelyhon

2026. október 14., 19:302026. október 14., 19:30

A törvényszék emellett arra kötelezte a polgári jogi felelősséggel tartozó biztosítótársaságot, hogy összesen 135 ezer euró sérelemdíjat fizessen az áldozat családjának – számolt be az Agerpres.

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A bűncselekmény 2025. szeptember 2-án reggel történt. Az ügyészség szerint a férfi követte autójával a kerékpáron közlekedő nőt, halálosan megfenyegette, majd amikor az a kerékpárját hátrahagyva menekülni próbált, elsodorta a járművel. Ezután

ököllel és lábbal többször fejbe és felsőtesten ütötte, végül pedig áthajtott a földön eszméletlenül fekvő nő testén, majd elmenekült.

Az áldozatot kórházba vitték, de még aznap este belehalt a sérüléseibe.

A rendőrök rövid időn belül elfogták a férfit. Mivel felmerült a gyanú, hogy szándékosan mérgező anyagot fogyasztott, előbb orvosi ellátásban részesítették.

Az ügyészség előre megfontoltan és különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolta meg.

A Prahova megyei rendőrség akkori tájékoztatása szerint az esetet megelőzően nem érkezett bejelentés a hatóságokhoz a férfi és a nő közötti fizikai vagy szóbeli erőszakról.

Belföld
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