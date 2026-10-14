Megverte, majd autóval áthajtott szeretőjén – életfogytiglani börtönre ítélték

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte szerdán a Prahova megyei törvényszék azt az 53 éves férfit, aki tavaly szeptemberben Baba Ana településen megverte 57 éves szeretőjét, majd autóval átgázolt a testén. Az ítélet nem jogerős.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A törvényszék emellett arra kötelezte a polgári jogi felelősséggel tartozó biztosítótársaságot, hogy összesen 135 ezer euró sérelemdíjat fizessen az áldozat családjának – számolt be az Agerpres.

Hirdetés

A bűncselekmény 2025. szeptember 2-án reggel történt. Az ügyészség szerint a férfi követte autójával a kerékpáron közlekedő nőt, halálosan megfenyegette, majd amikor az a kerékpárját hátrahagyva menekülni próbált, elsodorta a járművel. Ezután