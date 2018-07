Megállítják a nagyernyei Bálintitt-kastély pusztulását

• Fotó: Nemes Gyula

2000 után a helyi önkormányzat két ízben is bővítette az új iskolát, míg végül a tanintézmény teljesen átköltözött. Ezt követően a kastély épülete rohamos romlásnak indult, a környéke elgazosodott.

„A nagyernyei kastély az újgótika, klasszicista modorában épült. Homlokzatán a gótika vonása az eredeti ablakformákon, a klasszicizmusé a karcsú oszlopos tornác kiképzésén ismerhető fel” – írja Keresztes Gyula építészmérnök a Maros megyei kastélyokat bemutató könyvében. Ez azonban nem volt maradandó, mert a későbbi átalakítások során az épület elveszítette gótikus jellegét és barokk formát öltött. (Az 1950-es években ezt is elveszítette)

Összeroskadt az üresen hagyott épület

A közelmúltban a kastély és parkja Koré József vállalkozó tulajdonába került. A kastélyhoz tartozó telket bekerítették. „Miután az iskola végleg kivonult a kastélyból, az épület teljesen összeroskadt. Mintha az épületnek lelke lenne, érezte, hogy elhagyták, megbúsulta magát és omladozni kezdett. Amennyiben lehet a kastélyt vissza szeretnénk állítani úgy ahogy a régi képeken látszik.

Az épület emeletes részét a homlokzattal megtartanánk, de a hátsó szárnyat valószínűleg lebontjuk. A báró család hajdani könyvtára fölé tervezzük egy bástyaszerű rész emelését.

Van egy olyan ötlet is, hogy a Koós Károly által tervezett tornyok formáját próbáljuk lemásolni. De egyelőre még csak a takarítunk és elhordjuk a törmeléket” – tájékoztatott Koré József.

A kastély jövőbeni sorsa annak függvénye, hogy a tulajdonosoknak mire sikerül Európai Uniós támogatást szerezniük.

Valamilyen turisztikai vonzású megoldáson vagy öregotthon létrehozásán gondolkodnak. Ha sikerül végre megtalálni az épület rendeltetését, van egy olyan elképzelés is, hogy építenek mellé egy újat, amit a régivel egy sikátor vagy alagút kötne össze. Ez egy adminisztratív szárny lenne irodával, konyhával, ebédlővel, raktárral, mosodákkal, de a tulajdonképpeni „élet” a régi épületben zajlana.

A park felélesztése is időszerű

A tavat kotrógéppel kezdték el takarítani, a nád térhódításától szeretnének megszabadítani. Szakemberek szerint

ha nem történne beavatkozás a nád terjeszkedése miatt pár éven belül elláposodna a terület.

A tavat vízzel ellátó forrásokat is kitakarították és az oda vezető árkokat kimélyítették. A park fáinak a metszése, száraz, elhalt ágaktól való megszabadítása is megtörtént, valamint a terep egyenetlenségeit is több helyen felszámolták.

Ifjabb Koré József tavaly szerzett oklevelet a marosvásárhelyi Sapientia EMTE Műszaki és Humántudományok Karának Tájépítészmérnöki Szakán. A fiatalember az államvizsga dolgozatát A nagyernyei Bálintitt kastélykert revitalizációja címmel írta, és az ott leírtakat mint új tulajdonos szeretné is megvalósítani.

A dolgozatból megismerhető a kastélykert története, de a jelenlegi növényállomány felmérését, valamint kezelési tervét is tartalmazza.

A fafajták lajstromából kiderül, hogy a parkban még ma is él egy kínai mézesfa, egy szivarfa, két lepényfa, három páfrányfenyő, három fekete dió és más tájainkon igen ritka növény. A dolgozatban érdekes színes mellékleteket is láthatunk arról, hogy hogyan képzeli el a frissen végzett tájépítészmérnök a park rendezését.