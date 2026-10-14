Magyarországra látogat Emmanuel Macron francia elnök október 23-án

Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-i ünnepségek alkalmából – mondta Magyar Péter a Partizánnak adott interjúban kedden.

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A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egész napos rendezvénysorozatra kerül sor, nemcsak Budapesten, hanem vidéken is, a Parlamentben díszülést tartanak.

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Hozzátette, az ünnepség keretében a Szépművészeti Múzeumban látja vendégül a meghívott állam- és kormányfőket.