Legkorábban nyáron kezdődhet meg a csíkszeredai Kalász lakótelep felújítása

Zsúfolt és elhanyagolt lakótelep. A felújítás érinti a jelenleg sok parkolóhelyet elfoglaló bádoggarázsok tulajdonosait is • Fotó: Gecse Noémi

A folyamat érinti a jelenleg sok parkolóhelyet elfoglaló bádoggarázsok tulajdonosait is. Az építmények egyelőre a helyükön maradnak, mindaddig, amíg a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárást befejezik, és szerződést írnak alá a munkálatok elvégzésével megbízott céggel. Az eddigi gyakorlat szerint, ha már megtörtént a szerződés aláírása, és várhatóan egy hónapon belül dolgozni kezdenek,

lehet felkészülni a garázsok bontására.

A polgármesteri hivatal munkatársainak a kivitelezővel történő egyeztetése után derül majd ki, hogy milyen munkafázissal, és melyik részen kezdenek dolgozni, az érintett területen

a garázstulajdonosok pedig megkapják majd a bontásra vonatkozó felszólításokat.

A Kalász lakótelepen tervezett munkálatok között szerepel az esővíz-elvezető hálózat felújítása, mivel a jelenlegi rendszer a nagy esőzésekkor nem bírja a terhelést. Új út- és járdaburkolatok készülnek, a Tető utcában egyelőre megmaradna a kétirányú forgalom, az utca szélén oldalparkolókkal. A lakótelep központi részén megemelt szintű gyalogosbarát burkolatot terveztek, parkolóhelyek nélkül.

A terv összesen 492 új parkolóhely kialakítását tartalmazza,

az átalakítás része a 145 pléhgarázs lebontása is. Emellett 66 fa kivágását tervezték, helyettük 294-et ültetnek, és teljesen felújítják a közvilágítási hálózatot. A lakótelepre vezető, igen leromlott állapotú lépcsősor továbbra is egyenesen vezet majd fel, közben viszont pihenőket alakítanak ki és padokat helyeznek el. A tervben négy játszótér, és egy sportpálya korszerűsítése is szerepel, utóbbi a Székely Károly Szakközépiskola mellett található. A Helyi Fejlesztési Országos Program (PNDL) utólagos elszámolással 8,7 millió lej értékű támogatást biztosít a felújításhoz, a városnak 805 ezer lejt kell ehhez önrészként hozzátennie. Csíkszereda idei beruházási listáján 8 millió lejt különítettek el a munkálatra.