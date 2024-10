A szabadság és a demokrácia nem magától értendő

Égő fáklyákkal vonultak az 1956-os megemlékezésre a marosvásárhelyi magyarok szerdán délután, így is tisztelegve azok emléke előtt, akik életüket adták a szabadságért.

nem elég a szabadság eszméjét és magyarságunkat megvallani, szükség van arra is, hogy cselekedetekkel is vállaljuk ezeket.

Az 56-os forradalomról beszélve kiemelte: ez ma is élő valóság, hiszen körülöttünk élnek azok, akik személyesen átélték a forradalmat. „Arra is emlékezünk, hogy a pesti forradalmárok az élő reménység hírnökei voltak, de emlékezünk az erdélyiekre is, akiket bebörtönöztek, akik életüket veszítették. ”

Merítsünk erőt '56 szellemiségéből

Gáll Hajnalka csíkszeredai konzul úgy értékelte, hogy ez a nap a szabadság, a bátorság, a nemzeti összefogás szimbóluma. Fiatalok, munkások és értelmiségiek emelték fel szavukat a szabadságért, megmutatva, hogy a nép ereje az összefogásban van.