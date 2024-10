„Magunkban hordozzuk a lángot”

Hirdetés

Különböző stációk mellett haladt el Székelyudvarhelyen a felvonuló tömeg, ahol a 68 évvel ezelőtt történt forradalom és szabadságharc eseményeit elevenítették fel a szervezők korabeli hangfelvételek által.

Szakács-Paál István polgármester hangsúlyozta, a szabadságharc idején kivívott eszmék örök és ma is erős értéket képviselnek. Ahogyan a forradalom idején, most is helyén van a magyar kormány, valamint a magyar nép lelkülete, szabadságigénye és szeretete szerte a nagyvilágban.