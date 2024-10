Gyergyószentmiklóson felvetődött: van-e szabadság ma?

Az 1956-os forradalom hősei közül sokan élték át a dilemmát: megmaradni a viszonylag biztonságos de elnyomó hétköznapokban, vagy kockáztatni mindent a szabadság reményében. Ők az utóbbit vállalták, és ez az, amiért ma is tisztelettel emlékezünk rájuk.

A legnagyobb tisztelet az, hogy elismerjük, ugyanazokkal a kérdésekkel találkozunk ma is: csendben vagyunk, amikor látjuk az igazságtalanságot, vagy kiállunk érte, még ha kényelmetlenséggel jár is. Az 56-os forradalmárok nem voltak szuperhősök, egyetlen különbség köztünk és köztök, hogy ők akkor léptek. Ma rajtunk a sor” – hangzott el.

Minden nap megvívjuk a kisebb-nagyobb harcainkat

Hasonló üzenetet osztott meg Nagy Zoltán polgármester is. „Ha történelemről beszélünk, akkor elsősorban a múltra gondolunk, de fontos szem előtt tartanunk, hogy ahogyan mi élünk, egyszer abból is történelem lesz. Amit most cselekszünk, arról fognak, (vagy sem), megemlékezni az utánunk jövő generációk.