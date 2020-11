Az újítástól a szűkítésig – így készülnek az ünnepi fényekkel a székelyföldi városokban

A korábbi évekhez képest lassabban haladnak a díszkivilágítás felszerelésével a székelyföldi városokban, így több helyszínen nem is kapcsolják fel a fényeket a megszokott időben, azaz advent első vasárnapján. Van, ahol nem is terveznek újítást, máshol viszont meglepetésekkel készülnek, Csíkszeredában például a karácsonyfa új helyszínre költözik.

A koronavírus-járvány miatt közhangulat-javító hatása lehet a karácsonyi díszeknek. Archív • Fotó: Veres Nándor

A fények elrendezése más lesz, illetve bővítést is terveznek, az alpolgármester szerint ez is a meglepetés része lesz, amivel az a céljuk, hogy a jelenlegi stresszes időszakban mosolyt csaljanak a lakosság, és főként a gyerekek arcára – így javítva kissé a közhangulaton. Advent minden vasárnapján ünnepséget tartanak a központi parkban, amit a tervek szerint online közvetítenek majd, mivel a járványhelyzet miatt csak korlátozott számban lehet részt venni szabadtéri eseményeken is. Az első, vasárnapi gyertyagyújtással párhuzamosan a díszkivilágítást is felkapcsolják a városban.

– tudtuk meg Bors Béla alpolgármestertől, aki azt is elárulta, hogy mindkét fenyő az Octavian Goga sétány felújítása során „kivágásra lett ítélve”, de így még gyönyörködhetnek bennük a városlakók az ünnepek alatt. Hozzátette, százezer lejt különítettek el a díszkivilágításra és meglepetésekkel is készülnek, a részleteket azonban egyelőre nem szerette volna elárulni.

Advent első vasárnapja előtt néhány nappal a korábbi években már a díszek nagy részét kihelyezték a székelyföldi városokban, és a fenyőfák is a helyükre kerültek, idén azonban még mindenhol bőven van tennivaló. A helyzetet a világjárvány is befolyásolja, több önkormányzat inkább másra fordította a karácsonyi fényekre költendő összeget, de néhány helyszínen így sem maradnak el a meglepetések.

Környezettudatos megközelítés

Már elkezdték az elemek kihelyezését és további meglepetésekkel készülnek Sepsiszentgyörgyön is. Mint Kovács Judit Tündétől, a városháza munkatársától megtudtuk, ezúttal csak a díszkivilágítás fel- és leszerelésére költenek, mivel egyrészt tavaly 160 ezer lejt fordítottak különböző elemek vásárlására, és ezeket tervezik használni idén is, másrészt pedig a járványhelyzetben inkább másra fordították a forrásaikat. Ennek megfelelően a várost nagyrészt a tavalyihoz hasonlóan világítják meg, városszerte helyeznek ki díszeket, de a hangsúlyt a központra helyezik.

A környezettudatosság jegyében a kovásznai megyeszékhelyen nem vágott fenyőt állítanak, hanem évek óta a központi park egyik fenyőfáját díszítik fel, ez idén is így lesz.

Emellett ezúttal is helyet kapnak interaktív elemek is, mint az a háromszemélyes tandembicikli, amelyet meghajtva egy geodómot, hatszög alakú ülőkéket és különböző fényfüzéreket világíthatnak meg a tekerők. Az Erzsébet parkban helyet kap továbbá egy meseváros is, ahol a gyerekek betlehemes és mesefigurákkal találkozhatnak, illetve a #Sepsi feliratot is ki szeretnék díszíteni. A városban továbbá két adventi koszorút is elhelyeznek a központban és az Állomás negyedi körforgalomban. Az első adventi gyertyát meggyújtják vasárnap, a díszkivilágítás felkapcsolása azonban csak december elején várható.

Nem újítottak

Székelyudvarhelyen is úgy döntöttek, hogy a járványhelyzetre való tekintettel a díszkivilágításra elkülönített összeget inkább másra fordítják, így nem vásároltak újabb díszeket, csak a meglévők fel- és leszerelésére költenek. Ezáltal a korábbi években megszokott módon díszítik fel a várost, minden lakónegyedbe kerülnek díszek, a főútvonalakat mind kivilágítják, de a hangsúlyt itt is a központra helyezik.

A város karácsonyfája még nem érkezett meg, de a 16 méter magas fenyőt a napokban felállítják a Városháza téren. A másik nagy hangsúlyt kapó helyszín ezúttal is a Patkó lesz, itt helyezik el az adventi koszorút pénteken, és aznap díszítik fel a fenyőfát is.

A városházától azt is megtudtuk, hogy az első gyertyát vasárnap meggyújtják az adventi koszorún, és felkapcsolják a díszkivilágítást is, ám az egyházi elöljárók üzenetét online közvetítik majd a járványhelyzetre való tekintettel. A karácsonyi vásár szintén elmarad a megszokott formájában, és valószínűleg az online térbe költözik át.

Később kapcsolják fel a fényeket

Gyergyószentmiklóson is elkezdték már az ünnepi díszkivilágítás elemeinek felszerelését. Kertész László városházi szóvivő megkeresésünkre elmondta, az elemek elrendezése a megszokott módon történik, egyebek mellett a Szabadság tér és a város főútvonalai borulnak ünnepi fénybe. Arra is kitért továbbá, hogy a város adventi koszorúján meggyújtják ugyan az első gyertyát vasárnap, ám a díszkivilágítás felkapcsolását csak később, december 6-án tervezik.

A székelyföldi városok közül a legnagyobb bizonytalanság Marosvásárhelyen tapasztalható, ahol a városháza sajtóirodája szerint

egyelőre semmi sincs eldöntve az ünnepi elemekkel kapcsolatosan. Mindössze annyi biztos, hogy a költséghatékonyság és a szerénység jegyében szeretnének eljárni,

ami azt jelenti, hogy új díszek beszerzése fel sem merült, sőt azon gondolkodnak, hogy a meglévők közül mennyit használjanak fel, mivel visszafogottabb világítást szeretnének a korábbi évekhez képest. Ezáltal még az sem dőlt el, hogy lesz-e vagy sem karácsonyfája a városnak a virágóra helyén. A számos kérdés miatt az ünnepi fények felkapcsolásának időpontja is bizonytalan.