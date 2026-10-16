Kormányprogram: a munkába önként visszatérő szülők további három vagy hat hónapig megkaphatnák a gyermekgondozási díjat

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Fotó: Orbán Orsolya
A munkába önként visszatérő szülők a gyermek életkorától függően további három vagy hat hónapig megkaphatnák a gyermekgondozási díjat, a két év alatti gyermeket nevelő anyákat pedig mentesítenék az egészségbiztosítási járulék (CASS) fizetése alól.
Többek között ez is szerepel a Luca Niculescu-kormány 2026-2028-as programjában, amelyet az Agerpres szemlézett.
A csütörtök este közzétett dokumentum szerint
további hat hónapig kaphatná a gyermekgondozási díjat az a szülő, aki a gyermek 6 és 12 hónapos kora között,
és további három hónapig az, aki egyéves kora után tér vissza a munkahelyére.
A dolgozó nagyszülők a szülők beleegyezésével átvehetnék a gyermeknevelési szabadságot.
A két év alatti gyermeket nevelő anyák és a háborús veteránok bizonyos feltételekkel mentesülnének az egészségbiztosítási járulék fizetése alól.
Programja szerint a kormány 2027 szeptemberéig család- és népesedéspolitikai stratégiát dolgozna ki, egyebek mellett a kisgyermekes szülők munkaerőpiaci visszatérésének megkönnyítésére.
Folytatnák a lombikprogramot is: évente 10 ezer kedvezményezettel és személyenként legfeljebb 15 ezer lejes támogatással számolnak.
A kormány a fogyatékosság megállapításának egyszerűsítését és digitalizálását is tervezi. A TECH ASSIST program keretében gyermekek és felnőttek legfeljebb 8 ezer euró értékű támogatást kaphatnának segítő technológiák beszerzésére.
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