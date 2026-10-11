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Kevesebb uniós pénz juthat Romániának: nagy összegeket veszíthet az ország a következő költségvetési ciklusban

• Fotó: Victor Negrescu/Facebook

Fotó: Victor Negrescu/Facebook

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Veszélybe kerülhetnek a romániai útépítések, iskolák, kórházak és mezőgazdasági támogatások, ha az EU Tanácsának ír elnöksége által előterjesztett javaslat érvényesül a 2028–2034-es költségvetési ciklusban.

Székelyhon

2026. október 11., 18:232026. október 11., 18:23

Románia a jelenleginél kevesebb uniós forráshoz juthat a 2028-2034-es költségvetési ciklusban az Európai Unió Tanácsának ír elnöksége által előterjesztett javaslat alapján – figyelmeztetett vasárnap a Facebook-oldalán Victor Negrescu szociáldemokrata (PSD) európai parlamenti képviselő.

A politikus bejegyzése szerint, melyet az Agerpres szemlézett, az ír elnökség az Európai Bizottság eredeti javaslatához képest

141 milliárd euróval, 8 százalékkal csökkentené az EU többéves pénzügyi keretét.

Az EP-képviselő szerint Románia számára különösen nagy a tét, mert az uniós forrásokból utakat, iskolákat, kórházakat, mezőgazdasági és vidékfejlesztési programokat, vállalkozásokat és munkahelyteremtést finanszíroznak. Emlékeztetett, hogy

Románia uniós csatlakozása óta tíz közberuházásból hat európai pénzből valósult meg.

Negrescu kifogásolta, hogy a javaslat hektáronként 130-ról 90 euróra csökkentené a mezőgazdasági támogatások alsó küszöbét. Szerinte Romániának a gazdatámogatások teljes felzárkóztatását és a vidékfejlesztés számára elkülönített forrásokat kellene szorgalmaznia.

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Az EP-képviselő arra is figyelmeztetett, hogy az Erasmus+ kerete 1,66 milliárd euróval csökkenne a bizottsági javaslathoz képest, az egészségügy, a biotechnológia, a mezőgazdaság és a biogazdaság közös kerete pedig csaknem 3 milliárd euróval lenne kisebb. A digitalizációra és a mesterséges intelligenciára szánt források több mint 7 milliárd euróval csökkennének. Negrescu szerint

a javaslat nem garantálja azt sem, hogy Románia legalább a jelenlegi uniós támogatási szintjét megőrzi.

Kifogásolta azt is, hogy nincs külön keret a fekete-tengeri biztonsági központra, és az ukrán határ menti régiók sem kapnák meg ugyanazt a pénzügyi többlettámogatást, amelyet az Oroszországgal és Fehéroroszországgal határos térségek számára javasolnak.

Idézet
Romániának tudnia kell, mit kér az európai tárgyalásokon, milyen forrásokat akar megvédeni, és milyen szövetségeket épít érdekei érvényesítésére

– fogalmazott Negrescu. A politikus szerint ezért Romániának teljes jogkörű, stabil parlamenti többségre támaszkodó kormányra van szüksége a következő hónapok költségvetési tárgyalásaihoz.

Belföld Politika
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