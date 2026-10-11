Kevesebb uniós pénz juthat Romániának: nagy összegeket veszíthet az ország a következő költségvetési ciklusban

Veszélybe kerülhetnek a romániai útépítések, iskolák, kórházak és mezőgazdasági támogatások, ha az EU Tanácsának ír elnöksége által előterjesztett javaslat érvényesül a 2028–2034-es költségvetési ciklusban.

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A politikus bejegyzése szerint, melyet az Agerpres szemlézett, az ír elnökség az Európai Bizottság eredeti javaslatához képest

Románia a jelenleginél kevesebb uniós forráshoz juthat a 2028-2034-es költségvetési ciklusban az Európai Unió Tanácsának ír elnöksége által előterjesztett javaslat alapján – figyelmeztetett vasárnap a Facebook-oldalán Victor Negrescu szociáldemokrata (PSD) európai parlamenti képviselő.

Az EP-képviselő szerint Románia számára különösen nagy a tét, mert az uniós forrásokból utakat, iskolákat, kórházakat, mezőgazdasági és vidékfejlesztési programokat, vállalkozásokat és munkahelyteremtést finanszíroznak. Emlékeztetett, hogy

Negrescu kifogásolta, hogy a javaslat hektáronként 130-ról 90 euróra csökkentené a mezőgazdasági támogatások alsó küszöbét. Szerinte Romániának a gazdatámogatások teljes felzárkóztatását és a vidékfejlesztés számára elkülönített forrásokat kellene szorgalmaznia.

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Az EP-képviselő arra is figyelmeztetett, hogy az Erasmus+ kerete 1,66 milliárd euróval csökkenne a bizottsági javaslathoz képest, az egészségügy, a biotechnológia, a mezőgazdaság és a biogazdaság közös kerete pedig csaknem 3 milliárd euróval lenne kisebb. A digitalizációra és a mesterséges intelligenciára szánt források több mint 7 milliárd euróval csökkennének. Negrescu szerint