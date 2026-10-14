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Kelemen Hunor: az RMDSZ megszavazza Niculescu kormányát

• Fotó: Kelemen Hunor/Facebook

Fotó: Kelemen Hunor/Facebook

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Kelemen Hunor kijelentette, hogy az RMDSZ megszavazza azt a kormányt és kormányprogramot, amellyel Luca Niculescu a parlament elé áll, függetlenül attól, hogy szakértői kabinet alakul, vagy a PSD körül szerveződik meg a kormány.

Székelyhon

2026. október 14., 09:032026. október 14., 09:03

2026. október 14., 09:042026. október 14., 09:04

Kedd esti Facebook-bejegyzésében Kelemen cáfolta a politikai elemzők azon vélekedését, miszerint az RMDSZ birtokolja a politikai patthelyzet feloldásának „kulcsát”. Hangsúlyozta, hogy

  • a szövetség az elmúlt 36 évben mindig a megoldás része volt,

  • ugyanakkor soha nem volt olyan helyzet, hogy egy politikai válság feloldása kizárólag rajta múlt volna, és ő akadályozta volna a parlamenti többség létrejöttét.

„Több mint öt hónapja hétről hétre tárgyalunk valamennyi politikai szereplővel. Több lehetséges megoldást is megvizsgáltunk, és végig azt a kompromisszumot kerestük, amely a leginkább szolgálja az ország érdekeit. Ma pedig világos megoldást teszünk az asztalra” – fogalmazott bejegyzésében az RMDSZ-elnök.

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Kelemen szerint az RMDSZ arra is készen áll, hogy támogatási megállapodást kössön Luca Niculescuval a legfontosabb kormányzati döntések és törvények elfogadásáról:

  • a költségvetés kiigazításáról,

  • a bértörvényről,

  • a jövő évi költségvetésről,

  • valamint minden olyan intézkedésről, amely a gazdaság újraindítását, a pénzügyi stabilitást és a rászorulók támogatását szolgálja.

„Ha a miniszterelnök igényt tart a támogatásunkra, és kész ezekről a kérdésekről érdemben egyeztetni velünk, számíthat ránk. Számunkra most is az a legfontosabb, hogy véget vessünk ennek az országot bénító politikai patthelyzetnek, és Romániának lehetőleg már pénteken, de legkésőbb hétfőn teljes jogkörű kormánya legyen” – szögezte le Kelemen Hunor.

Belföld RMDSZ
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