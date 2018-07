Kastélytúra és kincsvadászat színesítette a gernyeszegi történelmi ismertetést

A gernyeszegi Teleki-kastély a helybélieket és a román látogatókat is vonzotta • Fotó: Antal Erika

A kastélytúrákat – amely során az érdeklődők a Telekiek múltjával, a kastély építésének történetével, annak lakóival, gazdasági és szellemi életével ismerkednek – mint minden évben, ezúttal is megszervezték román nyelven. Bevonták a történelmi ismertetésbe a gernyeszegi református, illetve az ortodox templomot is, valamint a falu feletti domboldalon álló Teleki-kriptát is. A kastélyban látható kiállítások is többnyelvűek, a magyar mellett román és angol magyarázó szövegek olvashatók a fotók, tervrajzok, bemutatók alatt.

Az egész napos program a legkisebbektől a szórakozni vágyókon át a történelem iránt érdeklődőkig mindenki számára sok érdekességet nyújtott. A kincsvadászat során, amely a 6–12 év közötti korosztálynak szólt, a park egy-egy fáját, szobrát, műemlékét, belső udvarát, bejárati hídját kellett megtalálni a feladatlap szerint, ott pedig különféle próbatételeknek kellett megfelelniük. A játék legvégén egy kis kirakós és egy kulcstartó volt a jutalom.