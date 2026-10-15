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Jogerős: a kormány köteles kifizetni a bírák és ügyészek 5 milliárd lejes bérhátralékait

Mese nincs, a kormánynak fizetnie kell. Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Mese nincs, a kormánynak fizetnie kell. Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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A legfelsőbb bíróság csütörtökön jogerősen megnyerte azt a pert, amelyet maga indított a kormány és a pénzügyminisztérium ellen a bírák és ügyészek felhalmozódott bérhátralékainak kifizetésével kapcsolatban.

Székelyhon

2026. október 15., 15:192026. október 15., 15:19

A legfelsőbb bíróság elutasította a kormány és a pénzügyminisztérium fellebbezését, így jogerőre emelkedett a bukaresti ítélőtábla május 5-i határozata.

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Ez arra kötelezi kormányt, hogy – szükség esetén akár költségvetés-kiigazítással –

teremtse elő a bíráknak és ügyészeknek bírósági döntéssel megítélt bértartozások kifizetéséhez szükséges összeget, mintegy 5 milliárd lejt.

Az ítélőtábla döntésében azt is leszögezték, hogy a kormánynak és a pénzügyminisztériumnak az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 10 napon belül végre kell hajtania a határozatban előírtakat. A határidőn túl

minden nap késésért 1 százalékos késedelmi kamatot, valamint az országos bruttó minimálbér 20 százalékának megfelelő pénzbírságot számolnak fel.

A legfelsőbb bíróság keresete szerint a kormány több mint tíz éve halogatja a bírák javára megítélt bírósági határozatok végrehajtását. Ezzel sérül az érintett bírák tulajdonhoz való joga, a kormány pedig megsérti a hatalmi ágak szétválasztásának elvét és aláássa a bíróságok tekintélyét.

A kormány ezzel szemben azt állította, hogy

a bíróság nem dönthet a költségvetési források elosztásáról.

A per során ezért azt kérte, hogy az alkotmánybíróság vizsgálja meg: összeegyeztethető-e az alkotmánnyal, ha egy bíróság a törvényben jóváhagyott költségvetési kereteken felüli kifizetéseket ír elő a kormánynak. A kormány azt is kérte, hogy az ügyben kezdeményezzenek előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió Bíróságánál, és az uniós intézmény döntéséig függesszék fel a pert.

Az alkotmánybírósághoz júliusban benyújtott beadványában Ilie Boloja ügyvivő miniszterelnök azzal érvelt, hogy a legfelsőbb bíróság költségvetési kérdésekben gyakorlatilag átvette a kormány és a parlament szerepét. Arra hivatkozott, hogy

az igazságszolgáltatás feladata a hatályos törvények értelmezése és alkalmazása, nem a költségvetési források elosztásának meghatározása.

Az alkotmánybíróság október elején megalapozatlanként elutasította az ügyvivő miniszterelnök beadványát és megállapította, hogy nem állt fenn alkotmányos természetű jogi konfliktus a kormány és a legfelsőbb bíróság között a bírák és ügyészek bérhátralékainak ügyében.

A 2026-os állami költségvetés tervezetének első változatában a kormány a tavalyinál hozzávetőlegesen 50 százalékkal nagyobb összeget, csaknem

5 milliárd lejt különített el az idei évre a legfelsőbb bíróság számára.

A többletforrásokat a bírák és ügyészek számára megítélt bértartozások kifizetésére szánták.

A bérhátralékok az után keletkeztek, hogy a legfelsőbb bíróság és a legfőbb ügyészség 2023-ban – bizonyos bírósági határozatokra hivatkozva – 25 százalékkal megemelte a bírák és az ügyészek fizetését. A béremelést 2018-ig visszamenőleges hatállyal alkalmazták.

A kormány később a kifizetések egy részét elhalasztotta, és a forrásokat a Szociáldemokrata Párt (PSD) által kezdeményezett, 1,1 milliárd lejes szociális támogatási csomagra csoportosította át.

Belföld
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