Jogerős: a kormány köteles kifizetni a bírák és ügyészek 5 milliárd lejes bérhátralékait

Mese nincs, a kormánynak fizetnie kell. Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
A legfelsőbb bíróság csütörtökön jogerősen megnyerte azt a pert, amelyet maga indított a kormány és a pénzügyminisztérium ellen a bírák és ügyészek felhalmozódott bérhátralékainak kifizetésével kapcsolatban.
A legfelsőbb bíróság elutasította a kormány és a pénzügyminisztérium fellebbezését, így jogerőre emelkedett a bukaresti ítélőtábla május 5-i határozata.
Ez arra kötelezi kormányt, hogy – szükség esetén akár költségvetés-kiigazítással –
Az ítélőtábla döntésében azt is leszögezték, hogy a kormánynak és a pénzügyminisztériumnak az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 10 napon belül végre kell hajtania a határozatban előírtakat. A határidőn túl
A legfelsőbb bíróság keresete szerint a kormány több mint tíz éve halogatja a bírák javára megítélt bírósági határozatok végrehajtását. Ezzel sérül az érintett bírák tulajdonhoz való joga, a kormány pedig megsérti a hatalmi ágak szétválasztásának elvét és aláássa a bíróságok tekintélyét.
A kormány ezzel szemben azt állította, hogy
A per során ezért azt kérte, hogy az alkotmánybíróság vizsgálja meg: összeegyeztethető-e az alkotmánnyal, ha egy bíróság a törvényben jóváhagyott költségvetési kereteken felüli kifizetéseket ír elő a kormánynak. A kormány azt is kérte, hogy az ügyben kezdeményezzenek előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió Bíróságánál, és az uniós intézmény döntéséig függesszék fel a pert.
Az alkotmánybírósághoz júliusban benyújtott beadványában Ilie Boloja ügyvivő miniszterelnök azzal érvelt, hogy a legfelsőbb bíróság költségvetési kérdésekben gyakorlatilag átvette a kormány és a parlament szerepét. Arra hivatkozott, hogy
Az alkotmánybíróság október elején megalapozatlanként elutasította az ügyvivő miniszterelnök beadványát és megállapította, hogy nem állt fenn alkotmányos természetű jogi konfliktus a kormány és a legfelsőbb bíróság között a bírák és ügyészek bérhátralékainak ügyében.
A 2026-os állami költségvetés tervezetének első változatában a kormány a tavalyinál hozzávetőlegesen 50 százalékkal nagyobb összeget, csaknem
A többletforrásokat a bírák és ügyészek számára megítélt bértartozások kifizetésére szánták.
A bérhátralékok az után keletkeztek, hogy a legfelsőbb bíróság és a legfőbb ügyészség 2023-ban – bizonyos bírósági határozatokra hivatkozva – 25 százalékkal megemelte a bírák és az ügyészek fizetését. A béremelést 2018-ig visszamenőleges hatállyal alkalmazták.
A kormány később a kifizetések egy részét elhalasztotta, és a forrásokat a Szociáldemokrata Párt (PSD) által kezdeményezett, 1,1 milliárd lejes szociális támogatási csomagra csoportosította át.
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