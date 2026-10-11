Ittas és eltiltott járművezetőket értek tetten a rendőrök Hargita megyében

Egyik sofőr felfüggesztett jogosítvánnyal vezetett, másik ittasan ült volán mögé Csíkszéken – mindkettőt elkapta a rendőrség. Székelyudvarhely környékén pedig közúti ellenőrzést tartottak az elmúlt napokban, és több bírságot kiszabtak.

Székelyhon 2026. október 11., 15:112026. október 11., 15:11 2026. október 11., 15:112026. október 11., 15:11

A rendőrök Csíkkarcfalván a 125-ös megyei úton ellenőriztek egy mezőgazdasági járművet vezető, 46 éves csíkszenttamási férfit október 9-én, este nyolc óra körül. Az ellenőrzés során kiderült, hogy

a vezetői engedélyét felfüggesztették.

Az ügyben büntetőeljárás indult – számolt be az esetről a Hargita megyei rendőrség. Arról is hírt adtak, hogy október 10-én, 18:30 körül Csíkszentimrén a 123D jelzésű megyei úton igazoltattak egy 50 éves, csíkszentgyörgyi férfit, aki alkoholos befolyásoltság alatt vezetett személygépkocsit.

A készülék 1,092 mg/l alkoholt mutatott a leheletéből.

A férfit egészségügyi intézménybe kísérték vérmintavételre, hogy megállapítsák pontos alkoholszintjét. A rendőrök büntetőeljárást indítottak ittas járművezetés miatt. Hirdetés A Hargita megyei rendőrség arról is tájékoztatott, hogy a székelyudvarhelyi rendőrök október 8–9. között ellenőrzéssorozatot tartottak a közlekedésbiztonság javítása és a balesetek megelőzése érdekében. A szabálytalanságok miatt

19 bírságot szabtak ki, összesen több mint 5300 lej értékben.