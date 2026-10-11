Ittas és eltiltott járművezetőket értek tetten a rendőrök Hargita megyében

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Fotó: Pinti Attila
Egyik sofőr felfüggesztett jogosítvánnyal vezetett, másik ittasan ült volán mögé Csíkszéken – mindkettőt elkapta a rendőrség. Székelyudvarhely környékén pedig közúti ellenőrzést tartottak az elmúlt napokban, és több bírságot kiszabtak.
2026. október 11., 15:112026. október 11., 15:11
2026. október 11., 15:112026. október 11., 15:11
A rendőrök Csíkkarcfalván a 125-ös megyei úton ellenőriztek egy mezőgazdasági járművet vezető, 46 éves csíkszenttamási férfit október 9-én, este nyolc óra körül. Az ellenőrzés során kiderült, hogy
Az ügyben büntetőeljárás indult – számolt be az esetről a Hargita megyei rendőrség.
Arról is hírt adtak, hogy október 10-én, 18:30 körül Csíkszentimrén a 123D jelzésű megyei úton igazoltattak egy 50 éves, csíkszentgyörgyi férfit, aki alkoholos befolyásoltság alatt vezetett személygépkocsit.
A férfit egészségügyi intézménybe kísérték vérmintavételre, hogy megállapítsák pontos alkoholszintjét. A rendőrök büntetőeljárást indítottak ittas járművezetés miatt.
A Hargita megyei rendőrség arról is tájékoztatott, hogy a székelyudvarhelyi rendőrök október 8–9. között ellenőrzéssorozatot tartottak a közlekedésbiztonság javítása és a balesetek megelőzése érdekében.
A szabálytalanságok miatt
Emellett bevontak egy forgalmi engedélyt és egy rendszámtáblát is.
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