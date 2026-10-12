Jelentős mennyiségű eső miatt adott ki elsőfokú (sárga jelzésű) riasztást hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) az ország több régiójára.

Székelyhon 2026. október 12., 10:252026. október 12., 10:25 2026. október 12., 10:572026. október 12., 10:57

A meteorológusok szerint hétfő délelőtt 10 órától kedd délelőtt 10 óráig Munténia túlnyomó részén, Olténia délkeleti felében és a Kárpát-kanyar vidékén a csapadék mennyisége elérheti a 20-30 litert, helyenként pedig

akár a 40–50 litert négyzetméterenként.