Hamarosan nyitnak a hulladékudvarok is Hargita megyében. Mutatjuk, hogy mit és mennyit lehet leadni

Megnyílnak december elejétől a Hargita megyei hulladékudvarok, ahol a lakók ingyenesen adhatnak le bútorokat, építkezési törmeléket, használt autógumikat, zöldhulladékot, valamint elektromos és elektronikai hulladékot. Mutatjuk, hogy mennyit lehet leadni.

Barabás Hajnal 2026. október 14., 07:592026. október 14., 07:59

A lakossági hulladékudvarok Hargita megyében hét településen működnek majd: Balánbányán, Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Maroshévízen, Korondon, Szentegyházán és Székelykeresztúron.

A lakók személyigazolvánnyal, a lakóhelyükhöz tartozó központban adhatják le hulladékukat, a leadott mennyiséget pedig hónap végén az önkormányzatnak számlázzák.

Korlátlanul leadható például műanyag, papír, üveg, fém, zöldhulladék, elektromos hulladék és autóakkumulátor, míg más hulladékokra mennyiségi korlátok vonatkoznak.

Az integrált rendszer hulladékudvarai nem fogadnak lejárt gyógyszereket és kisállattetemeket, ezeket majd a PNRR-s támogatásból épült központok vehetik át. Hirdetés Hamarosan a háztartási kukába nem férő, nagy méretű hulladékoktól, például

régi bútoroktól, építkezési törmeléktől, használt autógumiktól és zöldhulladéktól is megszabadulhatnak ingyenesen a lakók

a Hargita megyei önkéntes hulladékátvevő központokban. Incze Csongor, az új hulladékgazdálkodási rendszerért felelős SIMD Harghita Közösségi Fejlesztési Társulás (ADI) elnöke a Székelyhon érdeklődésére elmondta, hogy

a létesítmények a tervek szerint december 1-jétől nyílnak meg, párhuzamosan az új hulladékgyűjtési rendszer elindításával.

Mint rámutatott, a hulladékudvarok működtetése az integrált hulladékgazdálkodási rendszer részét képezi, a lakók pedig a lakóhelyüknek megfelelő átvételi pontra vihetik el a hulladékukat.

A csíktaplocai hulladékudvarba is ingyenesen leadható lesz több típusú hulladék. Hargita megyében hét településen nyílik december elejétől hasonló létesítmény Fotó: Borbély Fanni

Hol lesznek központok? Hargita megyében végül hét településen alakítottak ki lakossági hulladékudvarokat: Balánbányán,

Csíkszeredában (a taplocai kutyamenhely közelében),

Gyergyószentmiklóson,

Maroshévízen,

Korondon,

Szentegyházán,

valamint Székelykeresztúron. Csíkszentsimonban is tervezték, de végül ebből a pályázatból nem készült el. Incze Csongortól tudjuk, hogy minden hulladékudvarban a különböző típusú hulladékoknak megfelelő konténereket helyeztek el. Működésüket az önkormányzatokkal egyeztetve biztosítják,

közösen állapítják meg a nyitvatartási programot, és alkalmazottak fogadják majd a lakókat.

Fontos tudni, hogy hulladékot leadni a személyigazolvány felmutatásával lehet majd, ugyanis az adott átvevő központ csak a hozzá tartozó településeket szolgálja ki. Igyekeztek úgy létrehozni a hulladékudvarokat, hogy a megyében minden térséget lefedjenek velük.

A leadott hulladékmennyiséget pedig az adott település önkormányzatának számlázzák ki a hónap végén.

A rendszer részeként két átrakóállomás is épült, egyik Csíkszeredában, a másik Korondon. Ezek szerepe az, hogy ide hordják majd a kisebb járművekkel a településekről begyűjtött szemetet, ezt tömörítik, majd átrakják a nagyobb szállítójárművekre, így költséghatékonyabban tudják továbbszállítani a gyergyóremetei hulladéklerakóba. Mindkét átrakóállomás közvetlen közelében hozták létre az önkéntes hulladékudvarokat is.

Fotó: Borbély Fanni

Miből mennyit lehet leadni? A hulladékátvevő központokban többféle hulladékot fogadnak.

Korlátlan mennyiségben adható le műanyag, papír és karton, textilhulladék, üveg, fém, kerti, azaz zöldhulladék, elektromos és elektronikai hulladék, valamint autóakkumulátor.

Építkezési törmelékből egy személy naponta legfeljebb 1 köbmétert, évente legtöbb 10 köbmétert adhat le. Bútorból naponta egy helyiség berendezésének megfelelő mennyiség adható le, éves szinten pedig öt helyiség bútorzata.

Használt étolajból naponta legfeljebb 10 liter, évente 50 liter a megengedett mennyiség.

Rovarirtószeres flakonból naponta 10, évente 40 darab adható le. Festékesdobozból naponta 10, évente 40 darab vihető be. Gumiabroncsból, legfeljebb 22 hüvelykes (22 collos) átmérőig, naponta 5, évente 20 darabot fogadnak. Neon fénycsőből naponta 10, évente 40 darab adható le. Kisméretű elemből naponta 50, évente 250 darab a megengedett mennyiség. A leadható hulladékok pontos listájáról és az átvétel feltételeiről a rendszer működtetője ad majd pontosabb tájékoztatást.

Ezek a hulladékudvarok viszont nem fogadnak lejárt gyógyszereket és kisállat-tetemeket

– jegyezte meg Incze Csongor. Kétféle hulladékudvar Az új integrált hulladékgazdálkodási rendszeren kívül több Hargita megyei település

az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) finanszírozásával hasonló hulladékudvarokat épített ki, akárcsak az ország több más önkormányzata.