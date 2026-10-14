Hamarosan nyitnak a hulladékudvarok is Hargita megyében. Mutatjuk, hogy mit és mennyit lehet leadni

Fotó: Borbély Fanni
Megnyílnak december elejétől a Hargita megyei hulladékudvarok, ahol a lakók ingyenesen adhatnak le bútorokat, építkezési törmeléket, használt autógumikat, zöldhulladékot, valamint elektromos és elektronikai hulladékot. Mutatjuk, hogy mennyit lehet leadni.
Hamarosan a háztartási kukába nem férő, nagy méretű hulladékoktól, például
a Hargita megyei önkéntes hulladékátvevő központokban.
Incze Csongor, az új hulladékgazdálkodási rendszerért felelős SIMD Harghita Közösségi Fejlesztési Társulás (ADI) elnöke a Székelyhon érdeklődésére elmondta, hogy
Mint rámutatott, a hulladékudvarok működtetése az integrált hulladékgazdálkodási rendszer részét képezi, a lakók pedig a lakóhelyüknek megfelelő átvételi pontra vihetik el a hulladékukat.
A csíktaplocai hulladékudvarba is ingyenesen leadható lesz több típusú hulladék. Hargita megyében hét településen nyílik december elejétől hasonló létesítmény
Fotó: Borbély Fanni
Hargita megyében végül hét településen alakítottak ki lakossági hulladékudvarokat:
Balánbányán,
Csíkszeredában (a taplocai kutyamenhely közelében),
Gyergyószentmiklóson,
Maroshévízen,
Korondon,
Szentegyházán,
valamint Székelykeresztúron.
Csíkszentsimonban is tervezték, de végül ebből a pályázatból nem készült el.
Incze Csongortól tudjuk, hogy minden hulladékudvarban a különböző típusú hulladékoknak megfelelő konténereket helyeztek el. Működésüket az önkormányzatokkal egyeztetve biztosítják,
Fontos tudni, hogy hulladékot leadni a személyigazolvány felmutatásával lehet majd, ugyanis az adott átvevő központ csak a hozzá tartozó településeket szolgálja ki.
Igyekeztek úgy létrehozni a hulladékudvarokat, hogy a megyében minden térséget lefedjenek velük.
A rendszer részeként két átrakóállomás is épült, egyik Csíkszeredában, a másik Korondon.
Ezek szerepe az, hogy ide hordják majd a kisebb járművekkel a településekről begyűjtött szemetet, ezt tömörítik, majd átrakják a nagyobb szállítójárművekre, így költséghatékonyabban tudják továbbszállítani a gyergyóremetei hulladéklerakóba.
Mindkét átrakóállomás közvetlen közelében hozták létre az önkéntes hulladékudvarokat is.
Fotó: Borbély Fanni
A hulladékátvevő központokban többféle hulladékot fogadnak.
Építkezési törmelékből egy személy naponta legfeljebb 1 köbmétert, évente legtöbb 10 köbmétert adhat le. Bútorból naponta egy helyiség berendezésének megfelelő mennyiség adható le, éves szinten pedig öt helyiség bútorzata.
Rovarirtószeres flakonból naponta 10, évente 40 darab adható le. Festékesdobozból naponta 10, évente 40 darab vihető be. Gumiabroncsból, legfeljebb 22 hüvelykes (22 collos) átmérőig, naponta 5, évente 20 darabot fogadnak.
Neon fénycsőből naponta 10, évente 40 darab adható le. Kisméretű elemből naponta 50, évente 250 darab a megengedett mennyiség.
A leadható hulladékok pontos listájáról és az átvétel feltételeiről a rendszer működtetője ad majd pontosabb tájékoztatást.
– jegyezte meg Incze Csongor.
Az új integrált hulladékgazdálkodási rendszeren kívül több Hargita megyei település
Azok működését azonban az adott települések fogják biztosítani, elindításukra azonban még várni kell. Ezekben a központokban fogadni fognak majd lejárt gyógyszereket és kisállat-tetemeket is, ugyanis rendelkeznek hűthető konténerekkel. Fontos megjegyezni, hogy két külön pályázatról van szó, annak ellenére, hogy a létesítmények hasonlóak és hasonló célt szolgálnak majd.
Ilyen hulladékátvevő létesítmény épült például Csíkszeredában is, az Akác utcában, amelyet szintén nem nyitottak még meg.
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