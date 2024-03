Haller József alkotásaiból nyílik kiállítás Székelyudvarhelyen

Haller József hazai és nemzetközi szinten egyaránt méltán ismert és elismert képzőművész alkotásaiból nyílik kiállítás csütörtökön délután hat órától a Haáz Rezső Múzeum képtárában (Kossuth Lajos utca 42. szám) – olvasható a múzeum által szerkesztőségünknek is elküldött közleményben.

A mintegy hatvanéves pályafutás alatt alkotott gazdag életművet Dimén-Varga Fanni művészettörténész méltatja, de felszólal az alkotó fia, Haller István is.

Az alkotóról



Haller József (1935–2017) Szatmárnémetiben született, 1949–1953 között a kolozsvári képzőművészeti középiskolában, majd 1953–1959 között a Ion Andreescu Képzőművészeti Intézetben tanult szobrászat szakon. Mesterei: Irimescu Ion, Vetró Artúr, Kós András. 1959-től a marosvásárhelyi bábszínház báb- és díszlettervezője negyven éven át, 1999-es nyugdíjazásáig. 1959-től tagja volt a Romániai Képzőművészek Szövetségének, 1991-től a Magyar Művészek Országos Egyesületének, 1994-től a Barabás Miklós Céhnek. A művész családja rendkívüli odafigyeléssel próbálja élénken tartani Haller József szellemét, jelenlétét. Haller József igencsak termékeny alkotó volt: bár szobrásznak indult, számos pasztellt festett, de világhírűvé a grafikái révén vált. Munkái a mítoszok egy-egy lehetséges interpretációjának kivetítései. A Székelyudvarhelyen kevésbé ismert alkotó grafikái mellett színesebb képeit is láthatjuk, a színek iránti kirobbanó vágy sok-sok árnyalatot és fényt jelenít meg. Fekete-fehér munkái is igazán színesen mutatják be a művész belső világát: egy olyan belső világot, amely teljes mértékben mai, 20. századi, illetve 21. század eleji.