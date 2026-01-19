Jóllakni és segíteni egyszerre – megnyílt a Szent Márton Étterem

Újabb kezdeményezéssel segíti a rászorulókat a Gyulafehérvári Caritas: hétfőn megnyitotta a Szent Márton Éttermet, amelynek bevétele a gyergyószentmiklósi szeretetkonyha működését támogatja.

Gergely Imre 2026. január 19., 19:292026. január 19., 19:29

A Gyulafehérvári Caritas által létrehozott gyergyószentmiklósi Szent Márton Étterem a szeretetkonyha mellett működik, ahol 1997-től juthatnak napi meleg ételhez a hátrányos helyzetű emberek és családok. Az étterem bevételéből a szeretetkonyha kiadásaihoz járulnak hozzá – ismertette Péter György ágazati igazgató. Hirdetés Az étterem hétköznapokon 12.30 és 15 óra között tart nyitva, és önkiszolgáló rendszerben működik. A vendégek kétféle leves és kétféle főétel közül választhatnak, gondolva azokra is, akik nem fogyaszthatnak húst, illetve liszt- vagy laktózérzékenységgel élnek. Az első napon

pacalleves, zöldségcsorba, sörös-mézes csülök párolt káposztával, valamint sárgarépafőzelék sült polentával (puliszkával) szerepelt a kínálatban.

Az ételek helyben fogyaszthatók, illetve csomagban is elvihetők, és hamarosan Székelyföld egyik legismertebb ételkiszállító szolgáltatásának kínálatában is elérhetők lesznek. A Caritas a későbbiekben a hétvégi nyitva tartást is tervezi. Az étterem heti kínálatát Facebook-oldalon teszik közzé –

a napi ajánlatot nem „napi menünek”, hanem „zarándokmenünek” nevezik.

A megnyitást jelentős korszerűsítés előzte meg: a konyhát felújították, modern felszerelésekkel látták el, a beruházás értéke elérte a 250 ezer lejt. Az étteremben egyszerre 56 személy tud leülni és étkezni, az első napon 44-en éltek ezzel a lehetőséggel.

Fotó: Gergely Imre

A Caritas tavaly ősszel vette át a gyergyószentmiklósi szeretetkonyha működtetését. Akkor naponta hatvanan jutottak meleg ebédhez, januártól azonban megkétszereződött a számuk: jelenleg 120 személy részesül rendszeresen az ellátásban.

A szociális menü nem azonos az étteremben megvásárolható fogásokkal,

de tartalmas, finom ételt kapnak a rászorulók: levest és második fogást egyaránt. Igény esetén házhoz szállítást is biztosítanak.

Fotó: Gergely Imre

Péter György hangsúlyozta, az adományként érkező élelmiszereket továbbra is kizárólag a szeretetkonyhán készülő szociális menühöz használják fel, nem az új étteremben. Jelenleg hárman dolgoznak a Szent Márton Étteremben, de a Caritas bővíteni szeretné a csapatot mind a főzés, mind a felszolgálás terén. Szándékuk, hogy fogyatékkal élőknek is munkalehetőséget biztosítsanak. Az étkeztetés mellett kisebb – akár családi – rendezvények lebonyolítását is vállalják.

Fotó: Gergely Imre