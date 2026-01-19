Ittas sofőr okozott balesetet Gyergyószentmiklóson, egy nő megsérült

Két személyautó ütközött össze szombat hajnalban Gyergyószentmiklóson, a balesetben egy 72 éves nő megsérült, az egyik sofőr leheletében pedig alkoholt mutatott ki az szonda.

Székelyhon 2026. január 19., 13:402026. január 19., 13:40

Az elsődleges vizsgálatok szerint egy 48 éves, gyergyószentmiklósi férfi személyautójával a Szabadság tér és a Kossuth Lajos utca kereszteződésében ütközött össze egy másik járművel, amelyet egy 59 éves, szintén helyi lakos vezetett. Az ütközés következtében

egy 72 éves nő megsérült, aki az utóbbi jármű utasa volt.