Folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat Luca Niculescu, csütörtökön jöhet a parlamenti szavazás

Fotó: Presidency.ro
Luca Niculescu hétfőn folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat a parlamenti pártok és frakciók képviselőivel.
A kijelölt miniszterelnök 12 órakor a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) vezetőivel találkozik a párt székházában, 14 órakor a nemzeti kisebbségek frakciójának képviselőivel, 16 órakor pedig a Béke - Románia az első frakció vezetőivel tárgyal a parlamentben.
Korábban már egyeztetett a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és az RMDSZ vezetőivel. Tervei szerint
– számol be az Agerpres. Niculescu a PSD-vel folytatott tárgyalások után kijelentette, hogy hozzáértő miniszterekkel kíván kormányt alakítani, és
Elmondta azt is, hogy csak olyan költségvetési lazításokat tart lehetségesnek, amelyek nem veszélyeztetik Románia nemzetközi vállalásait.
Sorin Grindeanu PSD-elnök a találkozó után közölte, hogy pártja stabil és felvállalt parlamenti többséget szeretne, és nem kormányzati tisztségekben gondolkodik. Felszólította a PNL-t és az RMDSZ-t, hogy
Hozzátette: ha a PSD által javasolt gazdasági program nem kap egyértelmű támogatást a többi párttól, akkor elutasítják a Niculescu-kormányt.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök, a PNL elnöke közölte Niculescuval, hogy
Az RMDSZ politikusai szintén jelezték, hogy akkor is készek támogatni a kormányt a parlamentben, ha nem vesznek részt benne. Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy RMDSZ-es polgármestere a tárgyalások után hangsúlyozta:
A Hivatalos Közlönyben kedden jelent meg a Luca Niculescu kormányalakítási megbízásáról szóló elnöki dekrétum. A kijelölt miniszterelnöknek tíz napja van arra, hogy a parlament elé terjessze a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát.
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