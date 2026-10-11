Folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat Luca Niculescu, csütörtökön jöhet a parlamenti szavazás

Luca Niculescu hétfőn folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat a parlamenti pártok és frakciók képviselőivel.

Székelyhon 2026. október 11., 11:392026. október 11., 11:39

A kijelölt miniszterelnök 12 órakor a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) vezetőivel találkozik a párt székházában, 14 órakor a nemzeti kisebbségek frakciójának képviselőivel, 16 órakor pedig a Béke - Románia az első frakció vezetőivel tárgyal a parlamentben. Korábban már egyeztetett a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és az RMDSZ vezetőivel. Tervei szerint

csütörtökön terjeszti a parlament elé a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát.

– számol be az Agerpres. Niculescu a PSD-vel folytatott tárgyalások után kijelentette, hogy hozzáértő miniszterekkel kíván kormányt alakítani, és

megtartaná az előző kormányok bevált intézkedéseit.

Elmondta azt is, hogy csak olyan költségvetési lazításokat tart lehetségesnek, amelyek nem veszélyeztetik Románia nemzetközi vállalásait. Hirdetés Sorin Grindeanu PSD-elnök a találkozó után közölte, hogy pártja stabil és felvállalt parlamenti többséget szeretne, és nem kormányzati tisztségekben gondolkodik. Felszólította a PNL-t és az RMDSZ-t, hogy

járuljanak hozzá egy átlátható többség kialakításához.

Hozzátette: ha a PSD által javasolt gazdasági program nem kap egyértelmű támogatást a többi párttól, akkor elutasítják a Niculescu-kormányt. Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök, a PNL elnöke közölte Niculescuval, hogy

pártja nem kíván a PSD-vel közös kormányban részt venni, de kész megszavazni az új kabinet beiktatását.

Az RMDSZ politikusai szintén jelezték, hogy akkor is készek támogatni a kormányt a parlamentben, ha nem vesznek részt benne. Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy RMDSZ-es polgármestere a tárgyalások után hangsúlyozta:

működőképes kormányra, a munkahelyeket megőrző és új állásokat teremtő gazdasági programokra, valamint a nyugdíjak indexálására van szükség.