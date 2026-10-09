Folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat a kijelölt miniszterelnök

Folytatja a tárgyalásokat a parlamenti pártokkal, és bízik abban, hogy ezúttal sikerül megoldást találni a politikai válságra – közölte a Facebook-oldalán Luca Niculescu, csütörtök este.

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Bejegyzésében a kijelölt miniszterelnök eredményesnek és konkrétnak nevezte a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és az RMDSZ vezetőivel folytatott egyeztetéseket.

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Közlése szerint a készülő kormányprogram fő irányvonalairól, valamint az egészségügy, a mezőgazdaság, a helyi közigazgatás és a társadalmi egyenlőtlenségek problémáiról tárgyaltak – számol be az Agerpres.