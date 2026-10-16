Ezután nemcsak vitáznak, hanem imádkoznak is a parlamentben

Jóváhagyta csütörtök esti együttes ülésén a képviselőház és a szenátus házbizottsága a parlament imacsoportjának újjáalakítását a 2024–2028-as törvényhozási ciklusra.

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Az imacsoportot először 1992-ben hozták létre. Ennek keretében különböző pártokhoz és felekezetekhez tartozó parlamenti politikusok

A csoport szervezi a román parlament évente megtartott imareggelijét is. Ezen az eseményen hazai és külföldi közéleti szereplők vesznek részt, és parlamenti diplomáciai kapcsolatok kialakítására is lehetőséget teremt.

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Az imacsoport társelnökei Adrian Cozma és Titus Corlățean. Alelnökei Robert Cazanciuc, Robert Sighiartău, Bogdan Rodeanu, Szabó Ödön és Ramona Bruynseels, titkárai pedig Bogdan Ciucă, Andrei Emil Dîrlău és Daniel Gheorghe – adta hírül az Agerpres.