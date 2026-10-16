Ekkora gyémántot még nem árvereztek Romániában

Fotó: Artmark Casă de Licitații/képernyőmentés
Egy platinagyűrű kerül kalapács alá jövő héten Bukarestben, amelynek központi gyémántja több mint 9 karátos – közölte pénteken az Artmark nevű aukciós ház.
Az aukciós ház szerint ez a legnagyobb gyémánt, amelyet eddig romániai árverésen eladásra kínáltak.
Az Aletto ékszerház kézzel készített gyűrűjének
Az árverésen további értékes ékszerek, valamint Chanel-, Gucci- és Prada-kiegészítők is szerepelnek.
A French & Italian Luxury című online árverést október 22-én 12 órától tartják az Artmark Live platformon. Az ékszerek előzetesen ingyenesen megtekinthetők a bukaresti Cesianu-Racoviță-palotában – írja az Agerpres.
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