Ekkora gyémántot még nem árvereztek Romániában

2026. október 16., péntek

Több súlyos baleset, kétszer annyi halálos áldozat Hargita megyében

Több halálos áldozattal járó közúti baleset történt az év első kilenc hónapjában, mint a tavaly ugyanebben az időszakban Hargita megyében. A rendőrségi adatok szerint a gyorshajtás, az alkoholfogyasztás és a figyelmetlenség áll a főbb okok között.