/ Csíkszék

Télen sem áll le a társasházépítés Tusnádfürdőn

Télen sem áll le a társasházépítés Tusnádfürdőn

Jól halad a két, egyenként hat lakásos társasház építése Tusnádfürdőn, amelyeket fiatal orvosok és tanárok számára ajánl majd fel az önkormányzat. A csekély energiaigényű épületek európai uniós támogatással készülnek, a munka télen sem áll le.

Otthon, ahová hazatér a kászonújfalvi család

Sokan emlékeznek a családra, akiknek a házát pillanatok alatt lángba borította egy kigyulladt karácsonyfa. Alig egy évvel később, a szeretet ünnepéhez közeledve beköltözhettek a közösség segítségével épített új otthonukba.

Otthon, ahová hazatér a kászonújfalvi család
Otthon, ahová hazatér a kászonújfalvi család
2025. december 12., péntek

Otthon, ahová hazatér a kászonújfalvi család

2025. december 12., péntek

Három autót törtek fel Csíkszentmártonban a vasárnapi esti mise alatt

Pénz után kutattak az ismeretlen tettesek, akik három autót is feltörtek vasárnap Csíkszentmártonban az esti szentmise ideje alatt, a templom közelében. Az egyik járműből elloptak egy táskát, amely 3000 lejt tartalmazott. A rendőrség nyomoz.

Három autót törtek fel Csíkszentmártonban a vasárnapi esti mise alatt
Három autót törtek fel Csíkszentmártonban a vasárnapi esti mise alatt
2025. december 12., péntek

Három autót törtek fel Csíkszentmártonban a vasárnapi esti mise alatt

2025. december 12., péntek

Nemsokára megnyílik a forgalom előtt a Szentkirály utca Csíkszeredában

Több hónapja van lezárva felújítás miatt Csíkszereda egyik nem túl hosszú, de jelentős forgalmat bonyolító utcája, a Szentkirály utca. A munkálatokat nemsokára befejezik, és a forgalom is újraindulhat.

Nemsokára megnyílik a forgalom előtt a Szentkirály utca Csíkszeredában
Nemsokára megnyílik a forgalom előtt a Szentkirály utca Csíkszeredában
2025. december 12., péntek

Nemsokára megnyílik a forgalom előtt a Szentkirály utca Csíkszeredában

2025. december 11., csütörtök

Gyimesfelsőlok gyöngyszeme – ünnepélyesen átadták az új SkiGyimes Hotelt

Ünnepélyesen átadták a gyimesfelsőloki SkiGyimes Hotel és Wellness négycsillagos komplexumát, amely a magyar kormány támogatásával épült fel, és 55 új munkahelyet teremt a térségben.

Gyimesfelsőlok gyöngyszeme – ünnepélyesen átadták az új SkiGyimes Hotelt
Gyimesfelsőlok gyöngyszeme – ünnepélyesen átadták az új SkiGyimes Hotelt
2025. december 11., csütörtök

Gyimesfelsőlok gyöngyszeme – ünnepélyesen átadták az új SkiGyimes Hotelt

2025. december 11., csütörtök

Posztumusz Pro Urbe díjjal tüntetik ki Tövissi Zsoltot

Közösségünk pótolhatatlan építészt, nagy műveltséggel rendelkező, nagybetűs Embert veszített el – írta Korodi Attila csíkszeredai polgármester Tövissi Zsoltra emlékezve. Egyúttal bejelentette, Csíkszereda Pro Urbe díjával tüntetik ki az elhunytat.

Posztumusz Pro Urbe díjjal tüntetik ki Tövissi Zsoltot
Posztumusz Pro Urbe díjjal tüntetik ki Tövissi Zsoltot
2025. december 11., csütörtök

Posztumusz Pro Urbe díjjal tüntetik ki Tövissi Zsoltot

2025. december 11., csütörtök

Elütötték a szelíd szarvasünőt Csíkszereda közelében – állatorvos vizsgálja a sérüléseit

Elütötték Csíkszereda közelében, a 13A jelzésű országúton azt a szarvasünőt, amely jó ideje bukkant fel időről időre a környéken, szelíden lépett az autókhoz, és már-már látványosságnak számított.

Elütötték a szelíd szarvasünőt Csíkszereda közelében – állatorvos vizsgálja a sérüléseit
Elütötték a szelíd szarvasünőt Csíkszereda közelében – állatorvos vizsgálja a sérüléseit
2025. december 11., csütörtök

Elütötték a szelíd szarvasünőt Csíkszereda közelében – állatorvos vizsgálja a sérüléseit

2025. december 11., csütörtök

Nem mindenki elégedett a csíkszeredai városháza fekvőrendőrös igyekezetével

Fekvőrendőröket öntöttek néhány napja Csíkszereda két kijáratánál, Csomortán és Csíkpálfalva irányában. A sebességcsökkentő küszöbök miatt többen is rákérdeztek: mivel indokolja a városháza a forgalomlassító elemek lakott területen kívüli megöntését?

Nem mindenki elégedett a csíkszeredai városháza fekvőrendőrös igyekezetével
Nem mindenki elégedett a csíkszeredai városháza fekvőrendőrös igyekezetével
2025. december 11., csütörtök

Nem mindenki elégedett a csíkszeredai városháza fekvőrendőrös igyekezetével

2025. december 09., kedd

Népszerű volt Csíkszeredában az első Erdélyi Egyetemi Börze

Az első Erdélyi Egyetemi Börze az Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ) szervezésében december 4-én valósult meg Csíkszeredában, az Erőss Zsolt Arénában. Az esemény valódi hiánypótló kezdeményezésként szolgálta az erdélyi magyar középiskolásokat.

Népszerű volt Csíkszeredában az első Erdélyi Egyetemi Börze
Népszerű volt Csíkszeredában az első Erdélyi Egyetemi Börze
2025. december 09., kedd

Népszerű volt Csíkszeredában az első Erdélyi Egyetemi Börze

2025. december 09., kedd

Előadás a Báthoriak címereiről Csíkszeredában

Szekeres Attila heraldikus tart előadást Csíkszeredában, pénteken 18 órától a Csíki Székely Múzeum protokolltermében.

Előadás a Báthoriak címereiről Csíkszeredában
Előadás a Báthoriak címereiről Csíkszeredában
2025. december 09., kedd

Előadás a Báthoriak címereiről Csíkszeredában

2025. december 07., vasárnap

Nem épül meg az ifjúsági és szociális lakások tömbháza Csíkszeredában

Nem biztosítanak finanszírozást rá, így egyelőre nem építik fel azt az energiahatékony tömbházat Csíkszeredában, amelyben ifjúsági és szociális lakásokat alakítottak volna ki. A területet azért megtisztította a polgármesteri hivatal.

Nem épül meg az ifjúsági és szociális lakások tömbháza Csíkszeredában
Nem épül meg az ifjúsági és szociális lakások tömbháza Csíkszeredában
2025. december 07., vasárnap

Nem épül meg az ifjúsági és szociális lakások tömbháza Csíkszeredában

Egy függöny, amely mesél
Megnyitás

Egy függöny, amely mesél

Az összetartozásról, az egymás iránti tiszteletről, a közösen végzett munka teremtő erejéről, és arról is mesél a Nemzeti Színházban vasárnap felavatott díszfüggöny, hogy ennek a nemzetnek van jövője.

Matring, gomolya, matyuka – tudás, ami lassan a múltba vész
Megnyitás

Matring, gomolya, matyuka – tudás, ami lassan a múltba vész
Robogókon szelték át a kontinenseket
Megnyitás

Robogókon szelték át a kontinenseket
Hazai pályán a világ tetején és néha a gödör alján | Helyzetbe hozunk!
Megnyitás

Hazai pályán a világ tetején és néha a gödör alján | Helyzetbe hozunk!
Így született újjá a magyar mezőgazdasági szakoktatás | Gazdaszemmel
Megnyitás

Így született újjá a magyar mezőgazdasági szakoktatás | Gazdaszemmel
2025. december 07., vasárnap

Tusnádon nem ülnek fel a focihuligánok provokációjának

Egy zászlóval kevesebb lobogott advent második vasárnapjának reggelén a tusnádi közbirtokosság épületénél. A község polgármestere csalódottan vette tudomásul, hogy a román focihuligánok éjszaka letépték és magukkal vitték a magyar zászlót.

Tusnádon nem ülnek fel a focihuligánok provokációjának
Tusnádon nem ülnek fel a focihuligánok provokációjának
2025. december 07., vasárnap

Tusnádon nem ülnek fel a focihuligánok provokációjának

2025. december 07., vasárnap

Magyar zászlót téptek le a román fociultrák Újtusnádon – videóval

Ismét kiviselték magukat a román fociultrák Hargita megyében: ezúttal az FC Argeș szurkolói szedtek le egy magyar zászlót egy oszlopról Újtusnádon, Csíkszeredából hazafele menet.

Magyar zászlót téptek le a román fociultrák Újtusnádon – videóval
Magyar zászlót téptek le a román fociultrák Újtusnádon – videóval
2025. december 07., vasárnap

Magyar zászlót téptek le a román fociultrák Újtusnádon – videóval

2025. december 05., péntek

Elhalasztják a fizetős parkolási övezetek bővítését Csíkszeredában  

Várhatóan jövő év nyarán kerül csak napirendre a csíkszeredai fizetős parkolási övezetek több lakóövezetre történő kiterjesztése a lakossági igények alapján. Ezt a lépést elsősorban a növekvő lakossági kiadások miatt halasztja a városvezetés.

Elhalasztják a fizetős parkolási övezetek bővítését Csíkszeredában  
Elhalasztják a fizetős parkolási övezetek bővítését Csíkszeredában  
2025. december 05., péntek

Elhalasztják a fizetős parkolási övezetek bővítését Csíkszeredában  

2025. december 04., csütörtök

Kiépült a gázhálózat a három községben, jövőben lesz szolgáltatás

A Madéfalvát, Csíkcsicsót és Csíkrákost kiszolgálni hivatott gázhálózat kiépítése befejeződött, már csak a gázátadó állomás telepítésén dolgoznak. Az engedélyeztetések után várhatóan jövő év közepe után már használni lehet a földgázt.

Kiépült a gázhálózat a három községben, jövőben lesz szolgáltatás
Kiépült a gázhálózat a három községben, jövőben lesz szolgáltatás
2025. december 04., csütörtök

Kiépült a gázhálózat a három községben, jövőben lesz szolgáltatás

2025. december 04., csütörtök

Gyors csíki korrekció: ismét az ország leghidegebb városi reggelére ébredtek

Mondhatni helyreállt a világ rendje csütörtökre virradóan, ugyanis Csíkszeredában volt a leghidegebb a romániai települések sorában.

Gyors csíki korrekció: ismét az ország leghidegebb városi reggelére ébredtek
Gyors csíki korrekció: ismét az ország leghidegebb városi reggelére ébredtek
2025. december 04., csütörtök

Gyors csíki korrekció: ismét az ország leghidegebb városi reggelére ébredtek

2025. december 04., csütörtök

Alternatív útvonalat hoznának létre a csíkszeredai kórházhoz

Szükség van arra, hogy két útvonalon lehessen megközelíteni a Nagy Laji dombján fekvő csíkszeredai kórházat, ezért egy új, alternatív útvonal létrehozását tervezi a csíkszeredai önkormányzat Hargita Megye Tanácsával közösen.

Alternatív útvonalat hoznának létre a csíkszeredai kórházhoz
Alternatív útvonalat hoznának létre a csíkszeredai kórházhoz
2025. december 04., csütörtök

Alternatív útvonalat hoznának létre a csíkszeredai kórházhoz

2025. december 03., szerda

Elhunyt a Hargita Megyei Mentőszolgálat csíkszeredai főasszisztense

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Hargita Megyei Mentőszolgálat Csíkszeredai mentőpontjának főasszisztense, Szabó Lenke – jelentette be a mentőszolgálat.

Elhunyt a Hargita Megyei Mentőszolgálat csíkszeredai főasszisztense
Elhunyt a Hargita Megyei Mentőszolgálat csíkszeredai főasszisztense
2025. december 03., szerda

Elhunyt a Hargita Megyei Mentőszolgálat csíkszeredai főasszisztense

Szavazógép

Szavazás Melyik időszámításnál maradjunk?

Szavazás eredménye
