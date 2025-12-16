/ Csíkszék

Jól halad a két, egyenként hat lakásos társasház építése Tusnádfürdőn, amelyeket fiatal orvosok és tanárok számára ajánl majd fel az önkormányzat. A csekély energiaigényű épületek európai uniós támogatással készülnek, a munka télen sem áll le.
Sokan emlékeznek a családra, akiknek a házát pillanatok alatt lángba borította egy kigyulladt karácsonyfa. Alig egy évvel később, a szeretet ünnepéhez közeledve beköltözhettek a közösség segítségével épített új otthonukba.
Pénz után kutattak az ismeretlen tettesek, akik három autót is feltörtek vasárnap Csíkszentmártonban az esti szentmise ideje alatt, a templom közelében. Az egyik járműből elloptak egy táskát, amely 3000 lejt tartalmazott. A rendőrség nyomoz.
Több hónapja van lezárva felújítás miatt Csíkszereda egyik nem túl hosszú, de jelentős forgalmat bonyolító utcája, a Szentkirály utca. A munkálatokat nemsokára befejezik, és a forgalom is újraindulhat.
Ünnepélyesen átadták a gyimesfelsőloki SkiGyimes Hotel és Wellness négycsillagos komplexumát, amely a magyar kormány támogatásával épült fel, és 55 új munkahelyet teremt a térségben.
Közösségünk pótolhatatlan építészt, nagy műveltséggel rendelkező, nagybetűs Embert veszített el – írta Korodi Attila csíkszeredai polgármester Tövissi Zsoltra emlékezve. Egyúttal bejelentette, Csíkszereda Pro Urbe díjával tüntetik ki az elhunytat.
Elütötték Csíkszereda közelében, a 13A jelzésű országúton azt a szarvasünőt, amely jó ideje bukkant fel időről időre a környéken, szelíden lépett az autókhoz, és már-már látványosságnak számított.
Fekvőrendőröket öntöttek néhány napja Csíkszereda két kijáratánál, Csomortán és Csíkpálfalva irányában. A sebességcsökkentő küszöbök miatt többen is rákérdeztek: mivel indokolja a városháza a forgalomlassító elemek lakott területen kívüli megöntését?
Az első Erdélyi Egyetemi Börze az Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ) szervezésében december 4-én valósult meg Csíkszeredában, az Erőss Zsolt Arénában. Az esemény valódi hiánypótló kezdeményezésként szolgálta az erdélyi magyar középiskolásokat.
Szekeres Attila heraldikus tart előadást Csíkszeredában, pénteken 18 órától a Csíki Székely Múzeum protokolltermében.
Nem biztosítanak finanszírozást rá, így egyelőre nem építik fel azt az energiahatékony tömbházat Csíkszeredában, amelyben ifjúsági és szociális lakásokat alakítottak volna ki. A területet azért megtisztította a polgármesteri hivatal.
Az összetartozásról, az egymás iránti tiszteletről, a közösen végzett munka teremtő erejéről, és arról is mesél a Nemzeti Színházban vasárnap felavatott díszfüggöny, hogy ennek a nemzetnek van jövője.
Egy zászlóval kevesebb lobogott advent második vasárnapjának reggelén a tusnádi közbirtokosság épületénél. A község polgármestere csalódottan vette tudomásul, hogy a román focihuligánok éjszaka letépték és magukkal vitték a magyar zászlót.
Ismét kiviselték magukat a román fociultrák Hargita megyében: ezúttal az FC Argeș szurkolói szedtek le egy magyar zászlót egy oszlopról Újtusnádon, Csíkszeredából hazafele menet.
Várhatóan jövő év nyarán kerül csak napirendre a csíkszeredai fizetős parkolási övezetek több lakóövezetre történő kiterjesztése a lakossági igények alapján. Ezt a lépést elsősorban a növekvő lakossági kiadások miatt halasztja a városvezetés.
A Madéfalvát, Csíkcsicsót és Csíkrákost kiszolgálni hivatott gázhálózat kiépítése befejeződött, már csak a gázátadó állomás telepítésén dolgoznak. Az engedélyeztetések után várhatóan jövő év közepe után már használni lehet a földgázt.
Mondhatni helyreállt a világ rendje csütörtökre virradóan, ugyanis Csíkszeredában volt a leghidegebb a romániai települések sorában.
Szükség van arra, hogy két útvonalon lehessen megközelíteni a Nagy Laji dombján fekvő csíkszeredai kórházat, ezért egy új, alternatív útvonal létrehozását tervezi a csíkszeredai önkormányzat Hargita Megye Tanácsával közösen.
Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Hargita Megyei Mentőszolgálat Csíkszeredai mentőpontjának főasszisztense, Szabó Lenke – jelentette be a mentőszolgálat.