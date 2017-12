Csíkban történt, 2017-ben Székelyhon • 2017. december 31., 23:32 2017. december 31., 23:32 Összeállításunkban az idei esztendő legfontosabbnak gondolt csíkszeredai eseményeit gyűjtöttük össze, hónapokra és témákra bontva. Örömhírek, katasztrófák, mindennapjainkat alakító politikai és gazdasági döntések – ezt élték meg a csíkiak 2017-ben.

• Fotó: Székelyhon

JANUÁR Évi több százezer lej Január elején írtunk arról, azon dolgozik a csíkszeredai önkormányzat, hogy megoldást találjon a Csíki Játékszín, valamint a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes színészeinek, táncosainak, kiszolgáló személyzetének 50 százalékos fizetésemelésére, amelyre a kormány kötelezte a kulturális intézményeket működtető önkormányzatokat. A nyár folyamán aztán kiderült, hogy ennél a feladatnál is nagyobba vágta a fejszéjét az önkormányzat – pontosabban a polgármester –, ugyanis az egész csíkszeredai kulturális életet megreformálná. A folyamat még nem zárult le. HIRDETÉS

• Fotó: Kristó Róbert

Bontják a volt gyárépületeket Január közepén számoltunk be arról, hogy elkezdték bontani Csíkszeredában Vasúti Építőanyag és Gépgyártó Vállalat (IPICCF), illetve a szomszédos, Erdőgépesítési, Szállítási és Útépítési Egység (UMTCF) üzemcsarnokait műhelyeit, a terület tulajdonosa pedig értékesíteni szeretné a telket. Aztán év végére kiderült az is, hogy több befektető is érdeklődik a terület és a két irodaház iránt. A tulajdonos szerint jó az esély a megegyezésre, részleteket azonban nem árult el. A fejleményekre 2018-ban visszatérünk.

• Fotó: Gecse Noémi

Hokicsapatukért aggódó csíkiak Több száz szurkoló és hokiszerető csíkszeredai vett részt január 27-én a Csíkszeredai Sportklub jövőjéért tartott figyelemfelkeltő megmozduláson a Vákár Lajos Műjégpálya előtt. A szurkolók véleménye szerint a csapat gyenge szerepléséért a klub vezetősége a felelős. Akkor távozásra szólították fel a klub elnökét, Hodos Lászlót. Az elnök azonban maradt, a csapat az idényt rosszul zárta, jelenleg viszont igencsak jól játszik (egy hete nyerték meg a Román Kupát). A jó eredmények többek között a biztos támogatókkal és jó képességű idegenlégiósokkal magyarázhatók.

• Fotó: Gecse Noémi

FEBRUÁR Hosszas várakozás a hidegben Már az év elején kiderült, hogy a Hargita megyei autóvásárlókra is nagy hatással lesz a regisztrációs díj eltörlése: az újítás bejelentésétől kezdődően robbanásszerűen megemelkedett a külföldről behozott autók száma. Februárban cikkeztünk arról, hogy sokan több mint 12 órán keresztül, embertelen körülmények között egész éjszaka sorban álltak a mínusz 17 Celsius-fokos hidegben, hogy beírassák külföldről behozott járműveiket. A tumultus egész év alatt kitartott.

• Fotó: Gecse Noémi

Nincs jövőjük a pléhgarázsoknak Februárban leltárt készítettünk arról, hogy Csíkszeredában még hol és mennyi pléhgarázs van „forgalomban”. A cikkünkből az is kiderült, hogy legközelebb a Kalász lakótelep felújításakor fognak nagyobb számban bádoggarázsokat lebontatni Csíkszeredában. A megyeszékhelyen jelenleg is jóval ezer fölötti a pléhépítmények száma annak ellenére, hogy az elmúlt tíz évben legalább ezret bontatott le belőlük a városháza.

• Fotó: Pinti Attila

Úszni, korcsolyázni tanulhatnak Jó hírt közöltünk február végén: az érintettektől megtudtuk, hogy tavasszal elkezdődik a csíki kisiskolások úszás-, illetve az alcsíkiak korcsolyaoktatási programja. Az úszásoktatásba a harmadik osztályos tanulók, a korcsolyaoktatásba pedig az előkészítő- és első osztályosok kapcsolódhattak be. A program el is kezdődött, és nagyon sikeres, a vidéki gyerekek így már „kötelező”, pontosabban intézményesített módon tanulnak úszni és korcsolyázni.

• Fotó: Gecse Noémi

MÁRCIUS Elodázták az új piac építését Habár márciusban még olybá tűnt, hogy miután a kiviteli tervek véglegesítése és elfogadása megtörténik, az új csíkszeredai zöldség- és gyümölcspiac kivitelezésére is kiírják a közbeszerzési eljárást. Mi több, márciusban még arról volt szó, hogy ha a papírmunka időben befejeződik, idén a munkálatokat is megkezdik a Nagyrét utcai területen. Aztán év végén hideg zuhanyként érkezett a hír, hogy a város számára egyelőre nem prioritás a piac, helyette inkább befejezik a már elkezdett munkálatokat, például a terelőutat és Zsögöd főutcájának felújítását.

• Fotó: Gecse Noémi

Csak a peronokat emelik meg Akárcsak a csíkszeredai zöldségpiac esete, a csíkszeredai vasútállomáson felújítása sem úgy halad, ahogy az utazók elvárnák. Márciusban kiderítettük, hogy a teljes felújítás helyett csak az alacsony peronok megemelésére elég a vasúttársaság pénze. Az épületet is érintő teljes felújítást európai uniós pályázati támogatással remélik megoldani, de nem lehet tudni, hogy mikor. A létesítményt használók naponta szembesülhetnek azzal, hogy azóta sincs előrelépés.

• Fotó: Gecse Noémi

Koccintással végződő sörvita Barátságos úton rendezte márkanévvitáját a Csíki Sör Manufaktúra és a Heineken Románia, amely a megállapodás értelmében minden peres ügyet megszüntet a másik fél ellen – jelentette be március végén a csíkszentsimoni sörgyár tulajdonosa. A két cég magyar és angol nyelvű közös közleményét a Csíki Sör Manufaktúra tette közzé Facebook-oldalán.

• Fotó: Tamás Attila

ÁPRILIS Ingyenes lett a parkolás Mivel a fizetéses parkolási rendszer szabályzóját felfüggesztették, ezért Csíkszeredában tavasztól sehol nem kell fizetni a parkolásért. A helyi önkormányzat nem vonta vissza a prefektus által kifogásolt tanácsi határozatot, inkább vállalta emiatt a közigazgatási pert. Üröm az örömben, hogy az ingyenes parkolás kisebb káoszt eredményezett, hiszen tavasz óta gyakorlatilag mindenki ott és úgy parkol, ahogy akar. A rendőrség csak időnként végez nagyobb ellenőrzéséket.

• Fotó: Gecse Noémi

Kongresszus székelyek nélkül Népszerűsítés tekintetében hagyott kívánnivalót maga után a három helyszínen egy időben megszervezett áprilisi III. Székely Kongresszus. A csíkszeredai rendezvényeket előzetesen mintha titkolták volna a szervezők, aminek meg is lett az eredménye: a fontos tematikájú előadásokon is gyakorlatilag csak az előadók és maguk a szervezők voltak jelen. Kár, hiszen olyan témákat (például önkormányzatok és intézmények szerepe a székelyföldi régióban) boncolgattak a meghívott előadók, amelyek talán sokakat érdekelt volna.

• Fotó: Iochom Zsolt

Egyéni hőközpont kényszerből Megtörtént az, amire talán senki sem számított: maga a csíkszeredai Goscom Rt. kérte mintegy kétszáz háztartástól a hálózatáról való leválást. Áprilisban tehát kiderült, hogy a Közüzemnek lépnie kell, ha élni akar. Mint megírtuk, a Goscom Rt. vezetőtanácsa és közgyűlése arról döntött, hogy a veszteségek visszaszorítása miatt átszervezi a Közüzemet, és legalább 200 háztartásban megszünteti a távhőszolgáltatást. Jelenleg a Goscom már csak mintegy kétezer csíkszeredai lakrészben szolgáltat fűtést.

• Fotó: Kristó Róbert

MÁJUS Kell-e helyi rendőrség? A székelyudvarhelyi és gyergyószentmiklósi helyi rendőrségek léte a települések költségvetéséből jelentős összeget felemésztenek, mégis szükség van rájuk – derült ki lapcsaládunk májusi cikkéből. Ezzel szemben Csíkszeredában még mindig nem működik helyi rendőrség – amely felügyelhetné például a városi parkolást –, a megyeszékhely polgármestere szerint ők inkább még tájékozódnak arról, hogy melyek egy ilyen intézmény erős, illetve gyenge pontjai és fenntartási költségei.

• Fotó: Pál Árpád

Tiltott felirat virágokból Másfél esztendőnyi szünet után májustól újra a Községháza felirat fogadja a Csíkkozmási Polgármesteri Hivatal előtt elhaladókat. Ezúttal azonban nem az épület homlokzatára helyezték vissza a 2015 novemberében eltávolított betűket, hanem egy virágágyásban növényekből formálták meg a szöveget. Mondhatni, hogy székely furfanggal üzentek így a kozmásiak a feljelentő Dan Tanasănek.

• Fotó: Pinti Attila

Porig égett hétvégi házak Három – egybeépített – ház porig égett, egy negyedik épület tetőzete pedig részben megsemmisült május 20-án Büdösfürdőn. A tűzoltóknak köszönhető, hogy megmenekült a lángoktól a szomszédos paplak és a néhány méterre lévő templom. Egy tűzoltó munka közben megsérült.

• Fotó: Farkas Tamás

JÚNIUS Elvitték Csíkból a dák leletet Júniusban elszállította Csíkszeredából a kétezer évesre becsült, Madéfalva közelében talált ezüst nyakéket a kolozsvári Erdély Nemzeti Történelmi Múzeum illetékese. Mint megtudtuk, a Hargita Megyei Kulturális Igazgatóság nem a Csíki Székely Múzeumnak, hanem a kolozsvári múzeumnak adta át ezt a régészeti leletet, habár előbbi is hajlandó lett volna befogadni az értékes leletet.

• Fotó: Hargita Megyei Kulturális Igazgatóság

Eltűntek az oszlopok Csíksomlyón Júniusban azt írtuk, hogy majdnem elkészült Csíksomlyón a Szék útja egyik oldalán a villanyvezetékek földbe helyezése, azután pedig a betonból készült villanyoszlopok eltávolítása következik. Nos, a tervből valóság lett, hiszen év végére valóban eltűntek a betonoszlopok a hosszú útszakaszról.

• Fotó: Gecse Noémi

Kidőlt fák, elárasztott pincék A Csíkszeredán június 26-án kora este végigvonult ítéletidő során rövid idő alatt óriási mennyiségű csapadék hullott, a vízelvezető hálózat pedig nem bírta a terhelést, így az utak, a park, sőt számos pince is megtelt esővízzel, sok helyen a tűzoltóságnak kellett közbelépnie és akadálymentesítenie a terepet, hogy a járművek közlekedhessenek tovább. Az erős szél ugyanakkor a megyeszékhelyen és a környező településeken is számos fát kettétört.

• Fotó: Gecse Noémi

JÚLIUS Hatvan százalékos teljesítmény Közzétették július 5-én az érettségi eredményeit, Hargita megyében a vizsgázók több mint fele – 60,48 százaléka – ért el legalább hatos átlagot. Az idei átmenési arány szinte azonos volt a tavalyival, amikor a vizsgázók 60,09 százaléka írt átmenő fölöttit. Hargita megyében a 2232 vizsgázó közül 1350 diák ért el hatos feletti átlagot. A megyében a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium végzősei érték el a legjobb eredményeket: 178 diákból 173-an írták meg az átmenőnek számító hatos fölötti médiát, azaz 97,19 százalékuk érettségizett sikeresen.

• Fotó: Gecse Noémi

Történelmi elnöki látogatás Megválasztása óta először látogatott Székelyföldre Klaus Johannis államfő, akit július 18-i reggeli érkezésekor több tucat csendes tüntető fogadott a csíkszeredai Szabadság téren. A megyeháza előtt Johannis a rá váró újságíróknak elmondta, tájékozódni jött az itt élő emberek problémáiról. A látogatást többen is történelminek minősítették. Fél év távlatából elmondható, semmilyen különösebb jelentősége nem volt a látogatásnak.

• Fotó: Gecse Noémi

A biztos pontnak számító Tusványos Fontos bejelentéssel kezdődött el július 19-én a 28. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, azaz a Tusványos: nemrég adták be az egymilliomodik állampolgársági kérelmet, így sarokkövéhez érkezett a magyar nemzet 2010-ben elkezdődött közjogi egyesítése. Minderről Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes számolt be a szabadegyetem megnyitóján. A rendezvénysorozat csúcseseménye idén is Orbán Viktor magyar miniszterelnök szombati előadása volt.

• Fotó: Gecse Noémi

AUGUSZTUS Előkészítették az aszfaltozást Munkagépekkel és munkásokkal is találkoztunk augusztus elején a Csíkszereda északi peremén épült elkerülő úton: akkor tört követ és kavicsot terítettek el, ez volt az utolsó munkafázis az aszfaltozás előtt, ami ősszel meg is történt. Egyébként évek múltán tértek vissza az építők a helyszínre, ahol 2012 ősze óta, amikor az úttest kialakítását, a hidak építését és az alapozást befejezték, nem volt további munka. Ma már tudjuk, hogy jövőben körforgalmakat is építenek az útkereszteződésekhez.

• Fotó: Balogh Orsolya

Omlik a föld, kézzel kell ásni Évek óta több száz család várja, hogy végre elkészüljön a Zsögödi Nagy Imre utca. Nos, számukra rossz hírt kellett közölnünk augusztusban: a vártnál lassabban haladnak a munkálatok, emiatt késésben vannak az építők. Könnyen beomlik a föld az árkokba, a szűk hely és a sok vezeték miatt legtöbbször kézzel kell ásniuk a munkásoknak. Októberben ismét cikkeztünk a felújításról: mint kiderült, több akadály is felmerült, amelyek miatt meghosszabbították az utca felújításának határidejét.

• Fotó: Sándor Csilla

Bértörvény: hogyan alkalmazzák? Augusztusban terjedelmes anyagban számoltunk be arról, hogy mennyire felemás helyzet alakult ki a csíki önkormányzatoknál az egységes bértörvény alkalmazása után. Néhol ugyanis minden alkalmazottnak emelkedett a fizetése, de olyan is volt (van), ahol többeknek is csökkent. Az is változó, hogy milyen mértékben terheli meg az önkormányzatokat a megemelt bérek kifizetése: helyenként gond nélkül belefértek a keretbe, máshol munkatársaktól kellett megválniuk.

• Fotó: Barabás Ákos

SZEPTEMBER Kényszerítő lépések jöhetnek Szeptemberben cikkeztünk arról, hogy igencsak húzódozik a lakosság jelentős része a Harvíz Rt. regionális víz- és csatornaszolgáltató vállalat által kiszolgált településeken az európai uniós pályázati támogatással kiépült víz- és szennyvízhálózatokra való csatlakozástól. Jeleztük azt is, hogy a pályázatban vállalt 85 százalékos rácsatlakozási arány elérése még messze van, és előbb-utóbb eljöhet a kényszerítő intézkedések ideje is. Decemberben ismét visszatértünk a témára, és mint kiderül, a Hargita Víz Egyesület közgyűlésének határozata szerint jövő év májusának végéig kell elérniük az érintett településeknek a 85 százalékos csatlakozási arányt.

• Fotó: Gecse Noémi

A színpadig tart az aszfalt Jó hírt közöltünk szeptember közepén: Büdösfürdő főutcáján egészen a szabadtéri színpadig lehet eljutni a teljesen leaszfaltozott megyei úton. A felújítás tehát elkészült, az üdülőhely megközelítése Csíkszentkirály irányából egyszerűvé, akadálymentessé vált. A 16 kilométeres út felújítását több évvel ezelőtt kezdték el. A megyei tanács a munka végét egy úgynevezett aszfaltfeszttel ünnepelte meg.

• Fotó: Gecse Noémi

Filmszereda Csíkszeredában Koncertekkel, filmekről való beszélgetésekkel, nem utolsósorban a közösségi mozizás élményének ígéretével kezdődött szeptember 21-én a Filmszereda – Székelyföldi Mozgókép Fesztivál. A rendezvénysorozat tíz napig tartott, huszonhat magyar és román játékfilmet vetítettek, a Majláth Gusztáv Károly téren berendezett fesztiváltéren pedig esténként ismert filmslágerek csendültek fel. Az esemény nagyon sikeres volt: tíz nap alatt 6114 jegyet értékesítettek, ami folytatásra buzdíthatja a szervező csíkszeredai városházát.

• Fotó: Sándor Csilla

OKTÓBER „Felívelő pályán a magyarok” A következő évek egyik nagy eredménye lesz, hogy a legutolsó falu legutolsó házában lakó magyar számára is megéri majd magyarnak lenni – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a lapcsaládunknak adott interjúban október elején. Szerinte létrejöhet egy elsősorban gazdasági együttműködés a román kormánnyal, a jövő évi országgyűlési választások közeledtével pedig arra kéri a külhoni magyar állampolgárokat, hogy a megmérettetésen való részvétellel legyenek a mainál szebb, közös magyar jövő részesei.

• Fotó: Szecsődi Balázs / Miniszterelnöki Sajtóiroda

Emelnék a kórház besorolását Leghamarabb három, legkésőbb öt év múlva elérheti a magas „kompetenciájú” kórházaknak járó kettes besorolást a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház, írtuk mindezt még októberben. Az intézmény vezetősége szerint jó úton haladnak, viszont a cél elérése érdekében még sok fejlesztésre van szükség. Mint az anyagunkból kiderült, a magasabb besorolásnak számos pozitív hozadéka lenne.

• Fotó: Sándor Csilla

Állandósult a rendszertelenség Őszre kiderült, hogy rend helyett rendetlenség jellemzi a csíkszeredai parkolási helyzetet, amióta tavasszal hatályon kívül helyezték a fizetéses parkolási rendszer szabályzóját, és nem kell fizetni. A város vezetősége dolgozik a megoldáson, egy közigazgatási per is indult, amely viszont lassan halad. Egyébként Hargita megye prefektusa tavasszal indított közigazgatási pert a helyi önkormányzat idei 15-ös számú határozatának érvénytelenítése érdekében. Ezzel a határozattal fogadta el a képviselő-testület a fizetéses parkolási rendszer szabályzóját, amely a kormányhivatal vezetője szerint törvénytelen.

• Fotó: Gecse Noémi

NOVEMBER Kimerített diplomáciai eszközök Az egészségügyi alapellátás egyre súlyosabb hiányosságaira hívták fel a figyelmet november elején a háziorvosok: a tiltakozó akció részeként egy dokumentumot nyújtottak be az egészségbiztosítási pénztárhoz, illetve a prefektusi hivatalhoz, amelyben az egészségügyi alaphálózat működésével kapcsolatos kifogásaikat rögzítették. A helyzet jottányit sem javult, sőt most úgy tűnik, hogy januártól a háziorvosok országszerte csak fizetség ellenében fogják megvizsgálni a pácienseket.

• Fotó: Veres Nándor

Hónapok óta várnak valakire Hiába írtak ki több közbeszerzési eljárást is ebben az évben a csicsói Olt-híd munkálatainak befejezésére, nem volt vonzó az ajánlat, és nem akadt megfelelő jelentkező. Novemberben ismételten írtunk arról, hogy immár öt éve, hogy a régi fahíd egy húsztonnás teherautó súlya alatt beszakadt. Az új betonhíd építésére 2014 szeptemberében írtak alá szerződést, de építeni csak következő évben kezdtek. 2015-ben viszont a kedvezőtlen talajviszonyok, esőzések miatt a munka többször is leállt.

• Fotó: Veres Nándor

A nagy püspök tiszteletére Novemberben derült ki, hogy 350 millió forintot, azaz 5,2 millió lejt biztosított a magyar állam a 450 négyzetméter alapterületű, négyszintes csíkszeredai Márton Áron Kulturális Központ építésére; az összeget jövő év végéig használhatja fel az építtető Szent Kereszt Plébánia. A tervek szerint az építkezéshez tavasszal hozzáfognak, közben pedig a befejezéshez szükséges összeg előteremtéséhez is nekilátnak.

• Fotó: Gecse Noémi

DECEMBER Enyhül a kórházi orvoshiány December elején írtunk arról, hogy noha tizenöt szakorvos és tizenhét rezidens kezdett el dolgozni idén a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban, vannak még szakemberhiánnyal küszködő osztályok. Jövő évben számos nagyszabású beruházás kezdődhet el vagy épp folytatódhat az intézménynél. Például, amennyiben lesz rá anyagi fedezet, nekikezdenek a jelenlegi sürgősségi osztály kibővítéséhez, emellett tervben van egy, a kórházhoz közeli helikopter-leszállóhely (heliport) létrehozása is, amely szintén a sürgősségi ellátás javát szolgálja majd. A tervek szerint befejezik a kórház C épületének bővítését is.

• Fotó: Kristó Róbert

Román Kupát nyert a Sportklub Három év után ismét magasba emelhette a december végén a jégkorong Román Kupa trófeáját a Csíkszeredai Sportklub, amely a döntőben könnyedén legyőzte a Brassói Coronát. Tavaly a galaciakkal szemben alulmaradt a Sportklub a Romá Kupa döntőjében, de idén sikerült diadalmaskodni. Ez a csíkiak tizenegyedik kupagyőzelme, legutóbb 2014-ben emelhették magasba a trófeát. Az eddigi kupagyőzelmek: 1950, 1952, 1995, 2001, 2003, 2006, 2007, 2010, 2011, 2014, 2017.

• Fotó: Gecse Noémi

Drágul jövőtől a szemétdíj Minden csíkszeredait és sok csíkit érintő döntésről számoltunk be az év végén: két lejjel drágítják január elsejétől a szemétszállítási díjat Csíkszeredában és azokon a csíkszéki településeken, ahol az Eco-Csík Kft. szolgáltat. A hulladékgazdálkodással foglalkozó cég 6 lejről 8 lejre emelte személyenként a havi díjat. Az áremelésről közgyűlésén döntött a cég megbízója, az Alcsík Kistérségi Fejlesztési Társulás.

• Fotó: Gecse Noémi