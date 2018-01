Az orvosi és a Petru Maior egyetem egyesülésének folyamatát elemzik

Szerdán ülésezett a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) és a Petru Maior Egyetem tervezett egyesítését előkészítő egyeztető bizottság. A bizottság tagja dr. Nagy Előd, a MOGYE rektor-helyettese is, aki a Marosvásárhelyi Rádiónak elmondta: az ülésen az egyesítésre vonatkozó szándéknyilatkozatot mutatták be a bizottságnak, amelynek a feladata lesz egy részletes technikai elemzés elkészítése is.