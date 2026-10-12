Augusztusban is jelentős volt a természetes népességfogyás Romániában

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Fotó: Haáz Vince
Idén augusztusban is negatív volt a természetes szaporulat Romániában, a halálozások száma az 1,4-szerese volt az élve születésekének – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett adataiból.
Ezek szerint 2026 nyolcadik hónapjában tavaly augusztushoz képest az élve születések száma 1,6 százalékkal (210-zel) 13 243-re nőtt, a halálozások száma pedig 725-tel (4 százalékkal) 18 875-ra emelkedett.
és 2025 augusztusában (-5117 fő) egyaránt.
A statisztikák szerint 2026 júliusához képest augusztusban az élve születések száma 1,9 százalékkal (254-gyel) csökkent, a halálozások száma pedig 0,5 százalékkal nőtt. 9917 férfi, illetve 8958 nő halt meg augusztusban. Az egyévesnél fiatalabb elhunytak száma 57 volt, héttel kevesebb, mint az előző hónapban.
Augusztusban
28,8 százalékát a 70-79 évesek, 15,8 százalékát a 60-69 évesek korosztályában regisztrálták. A legkevesebb halálozás a 0–4 évesek (69), az 5–19 évesek (58) és a 20–29 évesek (82) korcsoportjában történt.
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