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Augusztusban is jelentős volt a természetes népességfogyás Romániában

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

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Idén augusztusban is negatív volt a természetes szaporulat Romániában, a halálozások száma az 1,4-szerese volt az élve születésekének – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett adataiból.

Székelyhon

2026. október 12., 13:142026. október 12., 13:14

Ezek szerint 2026 nyolcadik hónapjában tavaly augusztushoz képest az élve születések száma 1,6 százalékkal (210-zel) 13 243-re nőtt, a halálozások száma pedig 725-tel (4 százalékkal) 18 875-ra emelkedett.

A természetes szaporulat negatív volt 2026 augusztusában (-5632 fő)

és 2025 augusztusában (-5117 fő) egyaránt.

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A statisztikák szerint 2026 júliusához képest augusztusban az élve születések száma 1,9 százalékkal (254-gyel) csökkent, a halálozások száma pedig 0,5 százalékkal nőtt. 9917 férfi, illetve 8958 nő halt meg augusztusban. Az egyévesnél fiatalabb elhunytak száma 57 volt, héttel kevesebb, mint az előző hónapban.

Augusztusban

az összes halálozás 40,8 százalékát a 80 évesek és ennél idősebbek,

28,8 százalékát a 70-79 évesek, 15,8 százalékát a 60-69 évesek korosztályában regisztrálták. A legkevesebb halálozás a 0–4 évesek (69), az 5–19 évesek (58) és a 20–29 évesek (82) korcsoportjában történt.

Az INS adatai szerint augusztusban 15 016 pár kötött házasságot, a jogerős bírósági döntéssel és a közjegyzőknél kimondott válások száma pedig 2105 volt – írja az Agerpres.

Belföld
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